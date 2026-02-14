फलटण - फलटणला सुमारे शंभर एकर क्षेत्रावर फळबाग ववृक्ष लागवड होणार,मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संकल्पनेला प्रतिसाद
फलटणमध्ये होणार १०० एकरांवर वृक्ष लागवड
हरित महाराष्ट्र संकल्पनेला प्रतिसाद; ‘कमिन्स’, ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट’चा उपक्रम
फलटण, ता. १४ : दुष्काळी पट्ट्यातील शेतीला शाश्वत उत्पन्नाचा नवा मार्ग मिळावा आणि पर्यावरणीय समतोल साधला जावा, या दुहेरी उद्दिष्टाने फलटण तालुक्यात १०० एकर क्षेत्रावर फळबाग व देशी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हरित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला उद्योग क्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत येथील कमिन्स इंडिया फाउंडेशन आणि फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प साकारत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत शेती धोरणांना बळ देण्यासाठी हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जैवविविधतेचे क्षेत्र वाढविणे, शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे आणि पडीक व कमी कस असलेल्या जमिनींना नवसंजीवनी देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. त्याचबरोबर पडीक जमिनीतून उत्पन्नाचा नवा स्रोत फलटण तालुक्यातील शेतकरी व ग्रामपंचायतींच्या पडीक, कमी कस असलेल्या जमिनींना उत्पादनक्षम बनविण्याचा हा प्रयत्न आहे. फळबाग आणि दीर्घायुषी देशी वृक्ष लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना नियमित व दीर्घकालीन उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होणार आहे. जैवविविधता वाढविणे, भूजल संवर्धनाला हातभार लावणे आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय संतुलन राखणे हे या उपक्रमाचे व्यापक उद्दिष्ट आहे.
हा उपक्रम ‘स्केलेबल मॉडेल’ म्हणून विकसित केला जात असून, पर्यावरण संरक्षणासोबत ग्रामीण भागात स्वावलंबन, मालकीभावना आणि स्थैर्य निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. उद्योग आणि शेती क्षेत्र यांच्यातील समन्वयातून हरित व सक्षम कृषी परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. फलटण तालुक्यातील हा १०० एकरांचा हरित उपक्रम भविष्यात संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आदर्श ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
---------------------------
आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब
प्रकल्पांतर्गत केशर आंबा, साई सरबती लिंबू, आवळा, चिंच, कोकण बहाडोली जांभूळ, मोसंबी, बांबू, तसेच अर्जुन, कांचन, कदम, पिंपळ, ताम्हण, बकुळ आदी देशी प्रजातींची लागवड करण्यात येणार आहे. बाग व्यवस्थापनासोबत आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब करून अल्पकालीन उत्पन्नाची संधीही शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे.
-------------------------------
अनुदानावर सुविधा
योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान तत्त्वावर दर्जेदार कलमी फळझाडांची रोपे, देशी वृक्षांची रोपे, ठिबक सिंचन संच, माती परीक्षण सुविधा, सेंद्रिय खते, तांत्रिक मार्गदर्शन पुरविण्यात येत आहे. संपूर्ण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट’ संस्थेमार्फत करण्यात येत असून, आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षणही दिले जात आहे.
------------------------------
