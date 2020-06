कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलिसाच्या कुटुंबाला गृहमंत्र्यांकडून मोठा दिलासा; आता...

पुणे : कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबांना आता पोलिसाच्या निवृत्तीच्या कालावधीपर्यंत सरकारी घरांमध्ये राहता येणार आहे. याबाबतचा आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे. त्यामुळे पुण्यातील तीन पोलिसांच्या कुटुंबीयांसह राज्यातील 54 पोलिसांच्या कुटुंबाना मोठा आधार मिळाला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांचा मृत्यु झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबांना तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये सरकारी घर मोकळे करावे लागते. मात्र मागील साडे तीन महिन्यात कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर कर्तव्य बजावत असताना आत्तापर्यंत मुंबई, पुण्यासह राज्यातील 54 पोलिसांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. दरम्यान सरकारी नियमानुसार, तीन महिन्यात घर खाली करणे बंधनकारक असल्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या पोलिसांचे कुटुंब अक्षरश: हवालदिल झाले होते. कर्तव्य बजावत असताना पोलिसांचा मृत्यु झाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना काही प्रमाणात सवलत देण्याची मागणी केली जात होती. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या प्रश्नाची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गांभीर्याने दखल घेतली. तसेच त्यांनी याबाबत महत्वाची भूमिका घेतल्याचेही स्पष्ट केले. देशमुख म्हणाले, "राज्यात 54 पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यु झाला आहे. या कुटुंबांना संबंधित पोलिसाच्या निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत सरकारी घरात राहाता येईल. त्यादृष्टिने सुचना दिल्या आहेत."

-----------------------------------------------------

मृत्यु झालेल्या पोलिसांची संख्या व ठिकाण शहर/जिल्हा/विभाग मृत्यु

मुंबई - 32

पुणे - 03

नाशिक ग्रामीण - 03

ठाणे - 02

मुंबई रेल्वे - 02

सोलापूर शहर - 02

जळगाव - 01

पालघर ग्रामीण - 01

एटीएस - 01

एसआरपीएफ ग्रुप नं - 4 - 01

------------------ राज्याच्या पोलिस दलातील कोरोनाची स्थिती अधिकारी कर्मचारी

एकुण पॉझिटिव्ह 450 3821

कोरोनामुक्त 330 2793

मृत्यू 02 46

एक्टिव पॉझिटिव्ह 118 982

