केळघर शिवसेना पत्रक
शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत
सोसायटीच्या सचिवांनी दक्ष राहावे
कविता ओंबळे यांचे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आवाहन
केळघर, ता. ९ : राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून, अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम महायुती सरकारने केले आहे. याबद्दल शिवसेनेच्या वतीने महायुती सरकारचे आभार मानण्यात आले. या कर्जमाफी योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी विकास सेवा सोसायटीच्या सचिवांनी दक्ष राहून प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या सदस्या कविता ओंबळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
जिल्हा परिषद सदस्या कविता ओंबळे व जिल्हा शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख एकनाथ ओंबळे यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले, की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांचे जावळी तालुका शिवसेनेच्या वतीने आभार मानण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या कर्जमाफी योजनेपासून एकही शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी शिवसेना जावळी तालुक्यात जनजागृती करणार आहे. जावळी तालुक्यातील सेवा सोसायटीच्या सचिवांनी या कर्जमाफीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य ती माहिती द्यावी व कुठलाही शेतकरी या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहू नये, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन शेवटी करण्यात आले आहे.
कविता ओंबळे
