शेतकरी म्हणतात, बिबटे पकडल्यानंतर परत येतातच कसे?  

घोडेगाव (पुणे) : आंबेगाव तालुक्‍यातील गिरवली, चिंचोली, नारोडी परिसरात महिनाभरापासून बिबट्याचे दर्शन होत आहे. या परिसरात शेळ्या, कोंबड्या, वासरे यांच्यावर हल्ले झाल्याने शेतकरी भयभीत झाले आहेत. बिबटे पकडल्यानंतर परत येतातच कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. मार्च, एप्रिल, मे महिन्यात घोडेगाव, चास, कळंब परिसरात बिबटे वनखात्याने पकडले. त्यांना कोठे सोडले जाते, याबाबत गोपनीयता असते. बिबटे पकडण्याचा एवढा उपद्‌व्याप करून परत बिबटे येत असतील तर बिबटे पकडताच कशाला, असा प्रश्न शेतकरी करीत आहेत. गेल्या महिनाभरात गिरवली येथे लक्ष्मण किसन सैद यांच्या 4 शेळ्या, कोंडिभाऊ सैद यांची दोन वासरे, शिवाजी मारुती सैद यांच्या 2 शेळ्या बिबट्याने फस्त केल्या. अनेक कोंबड्या व कुत्री फस्त केली आहेत. नुकसानभरपाईही तुटपुंजी असते. नारोडीत पोपट मोरे यांचे करडे बिबट्याने अंगणातून उचलून नेले. चिंचोलीत माळीमळा येथे भरदिवसा बिबट्या नजरेस पडतो. दिवसाही शेतात जाणे धोक्‍याचे झाले आहे. वनखात्याकडे तक्रार केल्यानंतर बिबट्या पकडण्यासाठी पिंजरा लावतात; परंतु त्यात दिरंगाई होते. गिरवली येथे पिंजरा बाला मुलाणी यांच्या शेताजवळ लावला आहे; परंतु 8 दिवस होऊनही बिबट्या पिंजऱ्यात जात नाही. चिंचोली येथे बिबट्या पकडावा, यासाठी सरपंच विलास कोकणे यांनी वारंवार फोन करून मागणी केली; परंतु अद्यापही पिंजरा लावला नाही, यापुढे पकडलेला बिबट्या जवळच्या परिसरात न सोडता त्याला जंगलात सोडण्याची मागणी होत आहे.

Web Title: Farmers say, how do they come back after catching the beetles?