फलटण - दिवाणी न्यायालय,वरिष्ठ स्तर’ या न्यायालयाचे रविवारी उद्घाटन
वरिष्ठ स्तर न्यायालयाचे
आज फलटणला उद्घाटन
फलटण, ता. १४ : येथील दिवाणी न्यायालयाचे (वरिष्ठ स्तर) उद्घाटन उद्या (रविवार) ११.३० वाजता विमानतळाशेजारील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीत होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन आर. बोरकर यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल.
यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे, राजेश एस. पाटील, संजय ए. देशमुख आणि रणजितसिंह राजा भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती आहे, तसेच सातारा जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद शं. वाघमारे हेही कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
माजी खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर आणि आमदार सचिन पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे हे न्यायालय फलटणसाठी मंजूर झाले होते. उद्या (रविवारी) त्याचे प्रत्यक्ष उद्घाटन होत असल्याने स्थानिक वकिलांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
आजवर वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी दाव्यांसाठी फलटण व परिसरातील पक्षकारांना सातारा येथे जावे लागत होते. यामुळे वेळ आणि पैशाचा मोठा अपव्यय होत होता. आता हे न्यायालय स्थानिक पातळीवर सुरू होत असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. स्थानिक बार असोसिएशननेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
नुकतेच फलटणला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर झाले असून, त्यापूर्वी मंजूर झालेले वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची आता प्रत्यक्ष सुरुवात होत आहे. त्यामुळे ‘फलटण जिल्हा’ निर्मितीच्या दिशे’ने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. फलटणच्या राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर ही ठळक नोंद ठरत आहे. यामुळे फलटणच्या न्यायव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे.
जिल्ह्यासह तालुक्यातील विधिज्ञ यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन दि फलटण बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन जाधव यांनी केले आहे.
