शाळा सहलीसाठी केवळ पंधरा अर्ज

पिंपरी - विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सहलीसाठी परवानगी, हमीपत्र, विद्यार्थीनिहाय शिक्षक आदी निकषामुळे शाळा सहल काढण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे काही खासगी शैक्षणिक संस्था सहलीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना परदेशात अथवा जवळच्या रिसॉर्ट, हॉटेल अशा ठिकाणी नेत आहेत. त्यासाठी पालकांना जादा शुल्क भरावे लागत असून, काहींनी याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. राज्यात सहलींदरम्यान काही दुर्घटना झाल्यावर शिक्षण विभागाने ऐतिहासिक स्थळे, किल्ले परिसरात जाणे टाळावे, राज्याबाहेर सहल नेऊ नये, असे निर्बंध घातले. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन हे निकष तयार केले आहेत. सहलीसाठी परवाना, मुख्याध्यापकांच्या नावे स्टॅम्पपेपरवर हमीपत्र, विद्यार्थीनिहाय शिक्षक, मुलांचा रक्तगट तपासणी, सहलीचा खर्च तसेच इतर अधिकाऱ्यांचे पत्र आदींमुळे सहल काढण्यासाठी पुढे येत नसल्याने केवळ १५ शाळांनी शिक्षण विभागाकडे परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. परदेशात सहल

शैक्षणिक वर्षांत शाळा, महाविद्यालयातर्फे विद्यार्थ्यांना विरंगुळा म्हणून वर्षांतून एकदा शैक्षणिक सहल काढण्यात येत असते. काळानुसार, सहलीचे स्वरूपही बदलल्याने पालकांना त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. अनेक कॉन्व्हेंट स्कूलकडून विद्यार्थ्यांकडून ५० ते एक लाख रुपयांचे सहल शुल्क आकारून परदेशात सहली काढण्याचे प्रकार वाढले आहे. त्यासाठी येणाऱ्या विमान खर्चामुळे सहली त्रासदायक ठरत आहेत. पाच ते सहा वर्षांत शैक्षणिक सहलींदरम्यान घडलेले अनुचित प्रकार, अपघातांमुळे सरकारने शिक्षण विभागावर सहलींबाबत काही निर्बंध घातले आहेत. केवळ ९४ एसटीचे बुकिंग

खासगी बसमध्ये विद्यार्थी विमा ग्राह्य नसल्यामुळे सरकारच्या नियमानुसार एसटी बसचा सहलीसाठी वापर करावा, अशा सूचना आहेत. पण, एसटीमध्ये आरामदायी सीट व स्वच्छता नसल्यामुळे शाळांकडून खासगी ट्रॅव्हल्सला पसंती दिली जाते. त्यामुळे पिंपरी एसटी आगारातून नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये केवळ ४५ शाळांकडून ९४ बसचे बुकिंग झाले आहे.

