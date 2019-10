Vidhan Sabha 2019 : भोसरीत महेश लांडगे व विलास लांडेंमध्येच होणार लढत

Vidhan Sabha 2019 : पिंपरी : भोसरी विधानसभा मतदार संघातून राष्ट्रवादीचे बंडखोर दत्ता साने, माजी नगरसेवक जालिंदर शिंदे यांच्यासह दत्तात्रय जगताप, महेश तांदळे, मिलिंद राजे भोसले, विष्णु शेळके यांची माघार घेतली आहे. त्यामुळे भाजपचे महेश लांडगे व राष्ट्रवादी पुरस्कृत विलास लांडे यांच्यात होणार लढत रंगणार आहे. राष्ट्रवादीला ऐनवेळी घोषित केलेल्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्याने अपक्ष उमेदवार माजी आमदार विलास लांडे यांना पुरस्कृत करण्याची नामुष्की ओढावली. त्यामुळे भोसरी मतदार संघात भाजप विरुद्ध अपक्ष उमेदवार अशी लढत होईल.

Web Title: Fighting will be between Mahesh Landge and Vilas Lande at Bhosari for Maharashtra Vidhan Sabha 2019