Video : पुण्यात पहिली मेट्रो रेल्वे ट्रॅकवर: महिन्याभरात होणार चाचणी

पुणे : महामेट्रोकडून उभारण्यात येत असलेल्या पिंपरी ते स्वारगेट मेट्रो मार्गावरील संत तुकाराम नगर स्टेशनवर तीन बोगी असलेली रेल्वे ट्रॅकवर ठेवण्यात आली.

bs.twimg.com/media/ENGL_LHXUAAaAgf?format=jpg&name=large" width="350" /> मंगळवारी तिचे महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. ही रेल्वे ट्रकवर ठेवण्यात आली असली तरी ती तुर्तास प्रत्यक्षात धावणार नसल्याचे महामेट्रोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुणे मेट्रोचे पिंपरी ते फुगेवाडी मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. संत तुकारामनगर स्टेशनचे बरेचसे काम पूर्ण झाल्याने सोमवारी मेट्रोचे तीन डबे क्रेनद्वारे रुळांवर आणण्यात आले. पुढील महिनाभरात तांत्रिक कामं पूर्ण झाल्यानंतर प्राथमिक चाचणी घेतली जाईल. मेट्रोच्या तीन डब्यांमधून ९२० - ९५० प्रवासी एकाचवेळी प्रवास करू शकतात.

''तांत्रिक बाबींची पूर्तता केल्याल्यानंतर रेल्वेची चाचणी घेण्यात येईल. तपासणी झाल्यानंतरचं चाचणीची तारीख निश्चित करण्यात येणार आहे'', असे डॉ. दीक्षित यांनी सांगितले.

किमान तीन महिने चालणार ट्रायल :

रेल्वे ट्रॅकवर ठेवण्यात आल्यानंतर किमान तीन महिने तिची ट्रायल घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर काही संस्थांच्या माध्यमातून तपासणी झाल्यानंतर ट्रायलची प्रक्रिया पूर्ण होईल. पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर प्रवाशांसह रेल्वे धावेल. ही सर्व प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे डॉ. दीक्षित यांनी सांगितले. ''ट्रायलसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता सध्या करण्यात येत आहे. रेल्वे प्रत्यक्ष धावण्यासाठी हा शेवटचा टप्पा आहे. त्यामुळे पुणे मेट्रोच्या प्रवासातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. पुणेकरांसाठी हे नवीन वर्षाचे गिफ्ट आहे.''

- डॉ . ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो

