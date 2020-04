जेजुरी एमआयडीसीत साडेपाच हजार कामगार घरी बसून

जेजुरी (पुणे) : जेजुरी (ता. पुरंदर) औद्योगिक वसाहतीतील २०५ कंपन्यांपैकी सध्या फक्त २६ कंपन्याच सुरू आहेत. त्यातील बहुतेक औषध निर्माण कंपन्या आहेत. सुमारे साडेपाच हजार कामगार सध्या घरी बसून आहेत. लॉकडाउनच्या महिनाभराच्या कालावधीत येथील कंपन्यांना अंदाजे दोनशे कोटींचा फटका

बसला आहे. कोलमडलेल्या या आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी उद्योगांना सवलती मिळाव्यात, अशी अपेक्षा उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. जेजुरी औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुमारे २०६ उद्योग असून त्यातील १६० उद्योग सुरू होते. त्यात सुमारे १४० लघुउद्योग, तर २० मध्यम मोठे उद्योग आहेत. यात औषधे निर्माण, फूड इंडस्ट्रिज, प्लॅस्टिक, पेंट, पॉलिमर, इंजिअरिंग वर्क्स, स्टील, शेतीपूरक आदी उद्योगांचा समावेश आहे. या कंपन्यांत सुमारे सहा हजार कामगार लॉकडाउनपूर्वी काम करत होते. मात्र लॉकडाउन जाहीर झाले आणि हे सर्व उद्योग बंद झाले, त्यामुळे सुमारे साडेपाच हजार कामगार सध्या कामावर नाहीत. दळणवळणाच्या सुविधेअभावी कंपन्यांचे उत्पादन पडून आहे. जेजुरी औद्योगिक वसाहतीत पुणे शहरातून येणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. पुणे शहर सध्या ‘रेड झोन’मध्ये असून पुण्यातून कामगार येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अनेक कंपन्या सुरू होताना दिसत नाहीत. पुरंदर तालुक्यात कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही. मात्र, सर्व मार्ग बंद असल्याने दळणवळणही ठप्प आहे. परप्रांतिय कामगारांना गावाचे वेध

कोळविहिरे येथील आयएसएमटी ही परिसरातील सर्वात मोठी स्टील कंपनी आहे. यात कायम व कंत्राटी असे सुमारे बाराशे कामगार काम करतात. मात्र महिनाभरासून ही कंपनी बंद आहे. या कंपनीत परप्रांतीय कामगार बहुसंख्येने आहेत. ते आता गावी जाण्याच्या तयारीत असल्याने उद्योजकांपुढे मोठी समस्या आहे. जेजुरी परिसरातील सुमारे ३५० कामगारांच्या दररोजच्या भोजनाची व्यवस्था उद्योजक संघटना व मार्तंड देवसंस्थान करीत आहेत.

ठळक मुद्दे

एकूण उद्योग ः २०५

लॉकडाउनपूर्वी सुरु असलेले उद्योग ः १६०

लघु उद्योग ः १४०

मध्यम-मोठे उद्योग ः २०

सध्या सुरू असलेले कारखाने ः२६

एकूण कामगारांची संख्या ः ६०००

सध्या कामावर येणारे कामगार ः ६००

महिनाभरातील नुकसान ः सुमारे २०० कोटी रुपये गेली महिनाभर बहुतेक सर्व कंपन्या बंद आहेत, त्यामुळे वीजबिल, बँकांचे व्याजदर, हप्त्यांचा भरणा, जीएसटी आदींमध्ये काही काळ सवलत मिळावी, उद्योजकांच्या निवासासाठी औद्योगिक वसाहतीमध्ये निवासी भूखंड मिळावा, आदी मागण्या उद्योजक संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.

-डॉ. रामदास कुटे,

अध्यक्ष, उद्योजक संघटना, जेजुरी औद्योगिक वसाहत

Web Title: Five and a half thousand workers of Jejuri MIDC sitting at home