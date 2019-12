बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला, वन विभागाने नाही पाहिला! 

न्हावरे (पुणे) : शिरूर तालुक्‍यातील न्हावरे- आंबळे- निमोणे या गावांच्या शिवेवर वनखात्याने एका शेतकऱ्याच्या शेतात लावलेल्या पिंजऱ्यात गुरुवारी (ता. 19) मध्यरात्री बिबट्या जेरबंद झाला. मात्र, याबाबत तब्बल 14 ते 16 तास वन विभागाला माहितीच समजली नव्हती. न्हावरे-आंबळे-निमोणे या गावांच्या शिवेवर मोठ्या प्रमाणावर उसाचे क्षेत्र आहे. येथे मागील पंधरा दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढला होता. न्हावऱ्यातील एक शेतकऱ्याची कालवड बिबट्याने फक्त केली होती. त्यामुळे बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा लावावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली होती. त्यानुसार वनविभागाने सोमवारी (ता. 16) निमोणे परिसरातील शेतकरी पांडुरंग दुर्गे यांच्या शेतात पिंजरा लावला. गुरुवारी मध्यरात्री बिबट्या भक्ष्याच्या शोधात फिरत असताना या पिंजऱ्यात तो जेरबंद झाला. मात्र, याबाबत तब्बल 14 ते 16 तास वन विभागाला माहितीच समजली नाही. अखेर त्याला जुन्नर येथील माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात हलवण्यात आले. याबाबत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली.



