ना भाजप, ना सेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबतच आघाडी पुन्हा : राजू शेट्टी

पुणे : शेतकऱ्यांसोबतच वंचित घटकांना घेऊन राज्यातील 17 पक्ष आणि संघटनांची मूठ बांधून प्रजा लोकशाही परिषदेची स्थापना केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत प्रजा लोकशाही परिषद ही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करणार असल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. येथील विश्रामगृहात शनिवारी (ता. 14) शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील ओबीसी, बारा बलुतेदार, भटके-विमुक्त, बहुजन मुक्ती पार्टी, बळीराजा पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन अशा विविध वंचित घटकांमधील 17 पक्ष-संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रजा लोकशाही परिषदेची स्थापना करण्यात आली. शेट्टी म्हणाले, 'ही परिषद केवळ निवडणुकीपुरती नव्हे; तर यापुढेही एकत्रित काम करेल. विधानसभा निवडणुकीत वंचित घटकांची ताकद दाखवून देऊ. कोणत्या गट-तटांमध्ये आम्हाला रस नाही; तर जातीयवादी शक्‍तींच्या विरोधात लढायचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या महाजनादेश यात्रेत किती शेतकऱ्यांना कर्जमुक्‍त केले, याबाबत माहिती द्यावी.' आघाडीसाठी जागांचा आग्रह नाही

मुंबईत 19 सप्टेंबर रोजी 26 छोट्या-मोठ्या पक्ष-संघटनांची बैठक बोलावली आहे. आघाडीचा धर्म पाळायचा असल्यास जागांबाबत संख्येचा आग्रह नाही. आम्ही त्याबाबत लवचिक आहोत; परंतु सक्षम उमेदवार देऊन भाजप-सेनेचा पराभव झाला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. त्यानंतर 20 सप्टेंबर रोजी पुण्यात प्रजा लोकशाही परिषदेच्या मेळावा होणार आहे. आयातीमुळे कांद्याचे भाव पडतील

केंद्र सरकारने कांदा आयातीचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शेट्टी म्हणाले, 'कांद्याला प्रतिकिलो 50 पैसे भाव असताना सरकारला शेतकऱ्यांची दया आली नाही. कांद्याचा भाव 39 रुपये रुपये किलो झाला. परंतु शेतकऱ्यांच्या हातात 23 रुपयेच पडतात. याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. पाकिस्तान किंवा कोणत्याही देशातून कांदा आयात केल्यास कांद्याचे भाव पडतील.' ...तर महापुराचे नुकसान टळले असते

शेट्टी म्हणाले, की जलसंपदा विभागाने वेधशाळेने दिलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. अतिवृष्टीच्या वेळी जलसंपदा विभाग काय करीत होता? जल आयोगाने योग्य निर्णय घेतले असते, तर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात महापुरामुळे झालेले हजारो कोटींचे नुकसान टाळता आले असते.

