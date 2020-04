Corona Virus : पुण्यात आणखी चौघांचा मृत्यू; मृतांचा आकडा पोहचला....

पुणे : पुण्यात कोरोनाच्या मृतांची संख्या वाढली असून, कोरोनाची लागण तीन महिलांसह चौघांचा मंगळवारी दुपारी मृत्य झाला आहे. यात गंभीर बाब म्हणजे, 27 वर्षाच्या तरुणाचाही जीव गेला आहे. पुण्यातील कोरोनाच्या मृतांची संख्या 34 झाली आहे.



मृतांमध्ये घोरपडी गावातील 77 वर्षांच्या महिलेचा समावेश आहे. तर कोंढव्यातील 50 आणि 41 वर्षांच्या महिलांचा बळी गेला आहे. तसेच, पर्वती दर्शन येथील 27 वर्षाच्या तरुणाचाही मृत्यू झाला आहे. सर्व मृतांना अन्य आजार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

