Wagholi Crime : पूर्वीच्या वादातून चौघांनी एका तरुणाच्या 2 दुचाकी जाळल्या; वाघोलीतील वाघेश्र्वर नगर मधील घटना

four youth burnt two bikes old dispute wagholi marathi crime news sakal

सकाळ वृत्तसेवा वाघोली : पूर्वीच्या वादातून चौघांनी एका तरुणाच्या दोन दुचाकी जाळल्याची घटना वाघोलीतील वाघेश्वर नगर मध्ये शनिवारी मध्य रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी चार जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. Loading content, please wait...