ढेबेवाडी सकाळ इनपॅक्ट अखेर मोफत अँब्युलन्स सेवा सुरू
(सकाळ इम्पॅक्ट)
...अखेर मोफत रुग्णवाहिका सेवा पूर्ववत
ढेबेवाडी भागातील जनतेला दिलासा; तब्बल १५ दिवसांनी गैरसोय दूर
ढेबेवाडी, ता. ८ : तब्बल १५ दिवसांपासून बंद असलेली येथील मोफत रुग्णवाहिका सेवा पूर्ववत सुरू झाली. संबंधितांनी पर्यायी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था न केल्याने नागरिकांची गैरसोय सुरू होती. मात्र, आता रुग्णवाहिका सुरू झाल्याने जनतेला दिलासा मिळाला आहे. याप्रश्नी दै. ‘सकाळ’ने बातमीद्वारे लक्ष वेधले होते.
सुमारे १३ वर्षांपासून या परिसरात टोल फ्री क्रमांकावर मोफत उपलब्ध होणारी रुग्णवाहिका २४ तास अथक सेवा देत असल्याने अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. दोन डॉक्टर आणि दोन चालकांची या रुग्णवाहिकेवर नियुक्ती आहे. महिन्याला सरासरी दिडशे कॉल होतात. मात्र, अलीकडे या रुग्णवाहिकेचीच तब्येत अधून-मधून बिघडत असल्याचे वेगवेगळ्या घटनांतून समोर येत आहे. बिघाड झाल्याने १५ दिवसांपूर्वी येथील रुग्णवाहिका दुरुस्तीला पाठविण्यात आली. मात्र, संबंधितांनी पर्यायी व्यवस्था न केल्याने मोठ्या अडचणीची स्थिती निर्माण झाली होती. आपत्कालीन परिस्थितीत टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून कऱ्हाड, उंडाळे, पाटण या लांबच्या भागातून मोफत रुग्णवाहिका सेवा बोलविण्याचा पर्याय असला, तरी तो रुग्णांच्या जिवाशी खेळणारा होता. दै. ‘सकाळ’ने याप्रश्र्नी आवाज उठविल्यानंतर दुरुस्तीला नेलेली रुग्णवाहिका तातडीने आवश्यक दुरुस्त्या करून परत पाठविण्यात आली. आता ही सेवा पूर्ववत झाल्याने जनतेला दिलासा मिळाला आहे.
(चौकट)
नवीनच रुग्णवाहिका मिळावी
येथील मोफत रुग्णवाहिका सेवेमुळे परिसरातील अनेक दुर्गम, डोंगराळ गावातील जनतेला आधार मिळाला आहे. आपत्कालीन स्थितीत जनतेला वेळेत उपचार मिळत असल्याने अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. १३ वर्षे अखंड सेवेत राहिल्याने रुग्णवाहिकेमध्ये वारंवार बिघाड होत असल्याने आता नवीन व विविध यंत्रणांनी सुसज्ज नवीन रुग्णवाहिका येथे उपलब्ध करावी, अशी मागणी आहे.
ढेबेवाडी : तब्बल १५ दिवसांनंतर सेवेत पुन्हा दाखल झालेली मोफत रुग्णवाहिका.
