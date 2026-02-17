उंडाळे. 43व्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक अधिवेशनाची तयारी पूर्ण
स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक अधिवेशनाची तयारी पूर्ण
उंडाळेत आज कार्यक्रम; माजी सरन्यायाधीश गवईंना पुरस्कार वितरण
उंडाळे, ता. १७ ः थोर स्वातंत्र्यसेनानी दादासाहेब उंडाळकर यांच्या ५२ व्या स्मृतिदिनी उद्या (बुधवार) येथे आयोजित ४३ व्या स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक अधिवेशनाची तयारी पूर्णत्वास आली आहे. या अधिवेशनात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना यंदाचा ‘स्वातंत्र्यवीर दादा उंडाळकर सामाजिक पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येणार आहे.
उद्या सकाळी ११ वाजता येथे हा पुरस्कार वितरण सोहळा होईल. ५१ हजार रुपये रोख, शाल, श्रीफळ व मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केला जाईल. कार्यक्रमास केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती रणजित मोरे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील.
माजी मंत्री विलासराव पाटील-उंडाळकर यांच्या संकल्पनेतून १९७६ पासून येथे स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक अधिवेशनाची परंपरा सुरू आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यवरांच्या उपस्थितीत समाजप्रबोधन व देशभक्तीची प्रेरणा देणारा हा मेळावा दर वर्षी हाेतो.
यापूर्वी एन. जी. गोरे, उषा मेहता, अण्णा हजारे, डॉ. अभय बंग, डॉ. प्रकाश आमटे, उज्ज्वल निकम, मोहन धारिया यासारख्या मान्यवरांना हा पुरस्कार प्रदान केला आहे.
या कार्यक्रमास स्वातंत्र्यसैनिक, माजी सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन दादा उंडाळकर सामाजिक ट्रस्टच्या वतीने केले आहे.
उंडाळे ः येथे सुरू हाेणाऱ्या ४३ व्या स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक अधिवेशनाची तयारी पूर्णत्वास आली आहे.
