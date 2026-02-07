सद्गुरू गजानन बाप्पा पुण्यतिथी निमित्त करकंब मध्ये पुष्पवृष्टी
करकंब (ता. पंढरपूर) : येथे सद्गुरू गजानन महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त समाधीवर पुष्पवृष्टीसाठी जमलेले भाविक.
(दुसऱ्या छायाचित्रत्रात) सद्गुरू गजानन महाराजांची मूर्ती.
गजानन महाराजांच्या पुण्यतिथीनिमित्त करकंबमध्ये पुष्पवृष्टी
करकंब, ता. ७ : पंढरपूर तालुक्यातील करकंब येथे श्री. सद्गुरू गजानन महाराज यांच्या ५७ व्या पुण्यतिथीनिमित्ताने आयोजित अखंड हरिनाम सप्ताहाची सांगता गुरुवर्य ह.भ.प. प्रभाकर बोधले महाराजांच्या काल्याच्या कीर्तनाने आणि समाधीस्थळावर पुष्पवृष्टी करून झाली.
ीयावेळी अखंड हरिनाम सप्ताह काळात दररोज काकडा, ज्ञानेश्वरी पारायण, भजन, कीर्तन, प्रवचन, महाप्रसाद आदी आध्यात्मिक विचारांची पर्वणी करकंबकरांना मिळाली. पुण्यतिथी दिवशी पहाटे चार वाजता गजानन महाराजांच्या समाधीवर रुद्राभिषेक करत नामस्मरणाच्या मंत्रघोषात पुष्पवृष्टी करण्यात आली. यावेळी करकंब आणि पंचक्रोशीतील भाविक आणि शिष्यगण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यानंतर पालखीची मिरवणुकीने नगर प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यात आली. सद्गुरू बोधले महाराजांचे कीर्तन व महाप्रसादाने सप्ताहाची भक्तीमय वातावरणात सांगता झाली.
यावेळी करकंबसह जवळा, खानापूर, इचलकरंजी आदी भागातील गजानन महाराजांचे भक्त व शिष्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हा कार्यक्रम सोहळा यशस्वी करण्यासाठी गजानन महाराज सेवा मंडळ, भजलिंग महाराज ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब वास्ते, बाळासाहेब कुंभार, माऊली पिसे, ज्ञानेश्वर दुधाणे आदींनी परिश्रम घेतले.
