प्रा. करे पाटील यांचे कार्य कौतुकास्पद : महेश इंगळे
अक्कलकोट ः प्रा.करे-पाटील यांचा सत्कार करताना महेश इंगळे, गुरुनाथ मुचंडे, बाळकृष्ण लावंड, बसय्या हिरेमठ.
अक्कलकोट देवस्थानतर्फे प्रा.गणेश करे यांचा सत्कार
केत्तूर ः अक्कलकोट येथील स्वामी समर्थ देवस्थान समितीच्या वतीने प्रा. गणेश करे-पाटील यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. करे-पाटील यांनी कोलकता येथील आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठातून सामाजिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल मानद पीएच. डी. संपादन केल्याबद्दल सन्मान करण्यात आला. स्वामी समर्थ देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश इंगळे यांच्या हस्ते प्रा. करे-पाटील यांना संतांची पगडी, स्वामी महाराज कृपा-वस्त्र देऊन गौरविण्यात आले. महेश इंगळे म्हणाले, यशकल्याणी सेवाभावी संस्था, पुणेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माइक्रोबायोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडियाचे सदस्य प्रा. करे-पाटील यांनी केलेले संशोधनकार्य, विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्याचे प्रयत्न आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक उन्नतीसाठी केलेले योगदान विशेष कौतुकास्पद आहे. गुरुनाथ मुचंडे, प्रा.बसय्या हिरेमठ, प्रा. कल्याणराव साळुंके या मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करताना त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व संशोधन क्षेत्रातील कार्याचा गौरवपूर्वक उल्लेख केला.