पिंपळे गुरव - दापोडी रस्त्याचे काम अजूनही अपूर्णच
पिंपळे गुरव, ता.९ ः पिंपळे गुरव येथून शितळादेवी चौक मार्गे दापोडीकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर गणेशनगर परिसरात नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून सुमारे एक किलोमीटर लांबीचा रस्ता व पदपथ खोदण्यात आला. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून हे काम अपूर्णच असून खराब रस्ता आणि पदपथामुळे इथे दररोज छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत.
गणेशनगर परिसर हा दाट वस्तीचा असून येथे मोठी बाजारपेठ, शाळा, क्रीडा संकुल, खेळाचे मैदान, चर्च तसेच पेट्रोल पंप असल्यामुळे दिवसभर नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. पिंपळे गुरव येथून पुण्याकडे जाणारा हा महत्त्वाचा मार्ग असल्याने वाहतुकीची सतत गर्दी असते. तरीही रस्त्याची दुरवस्था कायम असल्याने वाहनचालक आणि पादचारी दोघांनाही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून खडी, माती व वाळू रस्त्यावर पसरलेली दिसत आहे. दुचाकीस्वारांना या खड्ड्यांचा मोठा फटका बसत असून वाहन घसरून पडण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. एखादा मोठा अपघात घडण्याची पाणीपुरवठा विभाग वाट पाहत आहे का ? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पादचाऱ्यांना चालणे कठीण
या परिसरातील चर्चमध्ये दर शनिवार आणि रविवारी प्रार्थनेसाठी हजारो नागरिक येत असतात. मात्र, रस्त्यावर आणि पदपथावर मोठमोठे खड्डे असल्यामुळे पादचाऱ्यांना चालणेही कठीण झाले आहे. अनेक ठिकाणी पदपथ पूर्णपणे उखडलेला असल्याने नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागते आणि त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढत आहे.
स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने रस्ता व पदपथ पूर्ववत करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. अन्यथा एखादी गंभीर दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनावर राहील, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
या ठिकाणाची पाहणी करून स्थापत्य विभागाला तातडीने रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. सध्या जलवाहिनीचे काम पूर्णपणे झालेले नाही. सुमारे ५० मीटर वाहिनी टाकण्याचे काम बाकी आहे. मात्र जेथे काम पूर्ण झाले आहे. त्या भागात तातडीने डांबरीकरण करण्यास सांगितले आहे. उर्वरित काम पुढील आठवड्यात पूर्ण होईल.
- साकेत पावरा, उपअभियंता (पाणीपुरवठा)
पाणीपुरवठा विभागाला अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून काम लवकर पूर्ण करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. मात्र जलवाहिनीचे काम अद्याप पूर्ण न झाल्यामुळे रस्त्याचे डांबरीकरण करता येत नाही. पाणीपुरवठा विभागाकडून नेहमीच अपुरी व तकलादू उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे त्यांनी हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्यावे.
- सुनील दांगडे, उपअभियंता (स्थापत्य विभाग)
गणेशनगर परिसरात सहा महिन्यांपासून रस्ता व पदपथ खोदलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे आणि खडी-माती पसरलेली असल्याने दुचाकीस्वारांचे वारंवार अपघात होत आहेत. संबंधित विभागांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी तातडीने काम पूर्ण करून रस्ता पूर्ववत करावा.
- दिलीप निकाळजे, स्थानिक नागरिक
