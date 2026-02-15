मासळी पाच ते दहा टक्क्यांनी स्वस्त
मार्केट यार्ड, ता. १५ : गणेश पेठ येथील बाजारात सर्व प्रकारच्या मासळीची आवक कमी झाली आहे. महाशिवरात्रीमुळे मागणी कमी असल्याने सर्व प्रकारच्या मासळीचे दर गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने पाच ते दहा टक्क्यांनी कमी झाले होते. तर, गावरान अंडीचे दर स्थिर होते. इंग्लिश अंडीच्या शेकडा दरात १५ रुपयांनी वाढ झाली होती. मागणी आणि पुरवठा यातील समतोलामुळे गावरान अंडी, चिकन, मटणाचे गेल्या आठवड्यातील दर टिकून होते.
गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी (ता.१५) खोल समुद्रातील मासळी १० ते १५ टन, खाडीच्या मासळीची सुमारे २०० ते २५० किलो आणि नदीच्या मासळीची २०० ते ४०० किलो इतकी आवक झाली. आंध्र प्रदेश येथून रहू, कटला आणि सिलनची सुमारे २० ते २५ टन इतकी आवक झाली, अशी माहिती गणेश पेठ मासळी बाजारातील मासळीचे व्यापारी ठाकूर परदेशी, चिकन-अंड्याचे व्यापारी रूपेश परदेशी आणि मटणाचे विक्रेते प्रभाकर कांबळे यांनी दिली.
खोल समुद्रातील मासळी (प्रतिकिलोचे दर)
पापलेट : कापरी : १८००-२०००, मोठे : १७००-१८००, मध्यम : १४००-१६००, लहान : ११००-१२००, भिला : ९००-१०००, हलवा : ७५०-८५०, सुरमई ७००-८००, रावस : ८५०-९००, घोळ : ९००-१०००, करली : ३००-४००, करंदी : ४००-४५०, भिंग : ४००-५००, पाला : १२००-१४००, वाम : पिवळी ७००-१२००, काळी : ४००-६००, ओले बोंबील : २५०-४००.
कोळंबी : लहान : २५०-३५०, मोठी : ४००-६००, जम्बो प्रॉन्स : १५००-१६००, किंग प्रॉन्स : ७००-८००, लॉबस्टर : २०००-२२००, मोरी : ३५०-४००, मांदेली : १००-१४०, राणीमासा : २५०-३५०, खेकडे : ३००-४००, चिंबोऱ्या : ७००-८००.
खाडीची मासळी - सौंदाळे : २५०-३५०, खापी : २५०-३००, नगली : ५५०-६००, तांबोशी : ५००-६००, पालू : ३००-४००, लेपा : ३००-४००, बांगडा : १५०-३००, शेवटे : २५०-३००, पेडवी : १५०-२००, बेळुंजी : १२०-१६०, तिसऱ्या : २५०-३००, खुबे : १२०-१६०, तारली : २००-२५०.
नदीतील मासळी : रहू : १४०-१८०, कतला : १८०-२५०, मरळ : ३५०-५००, शिवडा : २००-२५०, खवली : २००-२५०, आम्ळी : १२०-१८०, खेकडे : २५०-४००, चिलापी : ६०-१६०, वाम : ५५०-६००.
मटण : बोकडाचे ८००, बोलाईचे ८००, खिमा ८००, कलेजी ८४०. चिकन २५०, लेगपीस ३२०, जिवंत कोंबडी १८०, बोनलेस ३५०. अंडी : गावरान (शेकडा) १३०० डझन १६८, प्रतिनग १४. इंग्लिश (शेकडा) ५७८, डझन ७८, प्रतिनग ६.५०.