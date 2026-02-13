जिद्दीच्या जोरावर कृषी उपसंचालक पदाला गवसणी

कवठे येमाई, ता. १२ : जिद्द, चिकाटी आणि प्रामाणिक परिश्रमाच्या जोरावर टाकळी हाजी (ता. शिरूर) येथील शेतकरी कुटुंबातील गणेश सुभाष साबळे याने वयाच्या २४व्या वर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत एनटीसी प्रवर्गातून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत कृषी उपसंचालक (श्रेणी एक) पदाला गवसणी घातली आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून शिक्षण घेतलेल्या गणेशच्या या यशामुळे त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
गणेशचे प्राथमिक शिक्षण टाकळी हाजी येथील साबळेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण कवठे येमाई येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले. उच्च माध्यमिक शिक्षण सविंदणे येथील श्री गुरुदेव दत्त विद्यालयात पूर्ण केल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील पाणीव येथील श्रीराम उद्यान विद्या महाविद्यालयातून त्याने पदवी संपादन केली.
गणेशचे वडील सुभाष साबळे यांना शिक्षणाची आवड असली तरी हलाखीच्या परिस्थितीमुळे त्यांना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करता आले नाही. पती-पत्नी दोघेही अशिक्षित; मात्र मुलाने उच्च शिक्षण घेऊन प्रशासकीय अधिकारी व्हावे, ही त्यांची इच्छा होती. त्यासाठी या दाम्पत्याने शेतात काबाडकष्ट करून दोन मुलींसह गणेशला उच्च शिक्षण दिले. पालकांच्या कष्टाची जाणीव ठेवत गणेशने प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून प्रचंड मेहनत घेतली आणि पहिल्याच प्रयत्नात राज्यात अव्वल यश संपादन केले.
विशेष बाब म्हणजे कोणतीही खासगी शिकवणी न लावता शिरूर येथील ‘ज्ञानसागर’ अभ्यासिकेत बसून स्वअभ्यासाच्या जोरावर त्याने ही दमदार कामगिरी केली. शिरूर तालुक्याच्या ग्रामीण ‘बेट’ भागातून स्पर्धा परीक्षेत राज्यात प्रथम येण्याची ही अभिमानास्पद बाब ठरली आहे.
गणेशच्या या यशाबद्दल सर्वच स्तरांतून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता. १२) टाकळी हाजी ग्रामस्थांनी व मित्रपरिवाराने त्याची मिरवणूक काढून जल्लोषात स्वागत केले. यावेळी गणेश तसेच त्याच्या आई-वडिलांचा सन्मान करण्यात आला.
माझ्या या यशामध्ये आई-वडील, शिक्षक, कुटुंबीय व मित्रमंडळींचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी दिलेले संस्कार व पाठिंब्यामुळे मी आज या पदापर्यंत पोहोचू शकलो. ग्रामीण भागातील तरूणांनी परिस्थितीचा बाऊ न करता प्रामाणिकपणे मनापासून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केल्यास यश नक्कीच मिळते.
-गणेश साबळे, कृषी उपसंचालक (श्रेणी एक)
