माण तालुका सध्या तरी ''गॅस''वर नाही
माणमध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध
दहिवडी, ता. १२ : सध्या राज्यात गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे हाहाकार माजला असला, तरी याचा माण तालुक्यात काहीही परिणाम जाणवत नाही. सध्या माणमध्ये गॅसचा पुरेसा साठा असून, अजून तरी कुठेही तुटवडा जाणवत नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी गडबडून जाऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
अमेरिका- इस्राईल विरुद्ध इराण युद्धाचे ढग गडद झाल्याने त्याचा परिणाम देशात जाणवू लागला आहे. विशेषतः गॅस, पेट्रोल, डिझेल यांच्यासंबंधीच्या बातम्यांनी ग्राहकांनी पळापळ सुरू केली आहे. अनेकांनी साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. माण तालुक्यात गॅसची अजून कसलीच टंचाई नाही. ग्राहकांना नियमानुसार व वेळेत गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
आम्ही माण तालुक्यातील गॅस सिलिंडर वितरकांचा दररोज आढावा घेत असून, पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. फक्त ग्राहकांनी गडबडून न जाता नियमांचे पालन करावे. गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार करणाऱ्यांवर, तसेच गॅस सिलिंडरबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
- खुशबू चौधरी, माण तालुका पुरवठा अधिकारी.
आमच्याकडे गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. एकदा सिलिंडर घेतल्यानंतर परत गॅस सिलिंडर ३० दिवसांनंतर बुकिंग करता येईल. त्यानंतर साधारण पाच दिवसांत सिलिंडर मिळेल.
- अभय तोडकर, वरद एच. पी. गॅस वितरक दहिवडी.
