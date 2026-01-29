शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान गडकोट मोहिमेत मंगळवेढ्यातील वीस तरुणांचा सहभाग
मंगळवेढा : गडकोट मोहिमेत सहभागी झालेले मंगळवेढ्यातील तरुण.
गडकोट मोहिमेत मंगळवेढ्याच्या २० तरुणांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. २९ : श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानतर्फे आयोजित लोहगड ते भीमगडमार्गे राजमाची गड या गडकोट मोहिमेत मंगळवेढ्यातील २० जणांनी सहभाग नोंदवला.
शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजीराव भिडे गुरुजींच्या मार्गदर्शनाखाली हजारो धारकरी बांधवांच्या उपस्थितीत २३ ते २६ जानेवारीदरम्यान ७५ ते 80 किलोमीटर प्रवास करून या मोहिमेत या शिवशंभू विचारांचा जागर करत तीन दिवसांच्या मोहिमेच्या पहिल्या मुक्कामी ऐतिहासिक भाजे या ठिकाणी गौतमजी खट्टर यांचे व्याख्यान झाले. तर मावळातील अभेद किल्ले राजमाची येथे दुसरा मुक्काम झाला. समारोप कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यसभा खासदार उज्वल निकम यांचे व्याख्यान झाले.
मंगळवेढ्यातील सहभागी तरुण
नागेश डोंगरे, सागर चव्हाण, धनाजी भोसले, शुभम खांकाळ, सिद्धेश्वर डोंगरे, महेश जाधव, सुधीर सावजी, सागर ताड, कृष्णा वाकडे, राहुल शिंदे, माऊली माने, तुकाराम माने, महेश गंगथडे, विक्रम चौगुले, अक्षय बिनवडे, गणेश मोरे, अभिजित पवार, विनायक सौंमदळे, उमेश ढगे, अक्षय बिनवडे
कोट
मी शिवप्रतिष्ठान आयोजित गडकोट मोहिमेत २००८ पासून सहभागी होत आहे. माझी ही १४ वी मोहीम होती. छत्रपतींच्या काळात मावळे तत्कालीन परिस्थितीत व संघर्षात कसे जगले. याचा अनुभव या गडकोट मोहिमेतून मिळाला.
्- नागेश डोंगरे, मंगळवेढा
