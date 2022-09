Pune Crime : पुण्यात फूड डिलिव्हरी बॉयकडून तरुणीचा विनयभंग; जबरदस्तीनं घेतलं चुंबन

पुणे : Pune Crime : पुण्यात फूड डिलिव्हरी बॉयकडून तरुणीचं जबरदस्तीनं चुंबन घेत विनयभंग करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येवलेवाडी येथील एका सोसायटीत शनिवारी रात्री हा प्रकार घडला. या प्रकरणी पोलिसांनी संबंधीत डिलिव्हरी बॉयला अटक केली आहे. (Girl molested by Zomato food delivery boy in Pune Yeolewadi kiss taken by forcefully)

हेही वाचा: यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू; एफआरपी झाला निश्चित

पोलिसांच्या माहितीनुसार, रईस शेख (वय ४०) असं आरोपी झोमॅटो फूड डिलिव्हरी बॉयचं नाव आहे. १९ वर्षांची पीडित तरुणी एका नामांकित कंपनीत कामाला आहे. रात्री उशीरा येवलेवाडी इथल्या आपल्या घरी परतल्यानंतर तीनं झोमॅटोवरुन जेवण मागवलं. पार्सलची डिलिव्हरी घेऊन रईस शेख रात्री साडेनऊच्या सुमारास सोसायटीत दाखल झाला. जेवणाचं पार्सल तरुणीकडं देत त्यानं तिच्याकडे पिण्यासाठी पाणी मागितलं. पाणी प्यायल्यानंतर थँक्यू म्हणण्याच्या बहाण्यानं त्यानं तिचा हात पकडत आपल्याकडं ओढलं आणि तिच्या गालावर दोन वेळा चुंबन घेतलं.

हेही वाचा: पाकचा कट! मानवनिर्मित लम्पी व्हायरस भारतात पाठवला; बाबा रामदेव यांचा दावा

अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळं तरुणी घाबरली आणि तिनं थेट पोलीस स्टेशन गाठलं. तसेच या प्रकरणी तीनं पोलिसांत तक्रारही दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरु केला आणि काही वेळातच त्याला अटक केली.