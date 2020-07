पुण्याचे खासदार गिरीश बापट केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना म्हणतात...

पुणे : वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या रूग्णालयातील सर्व खाटा (बेडस्‌) कोरोनाग्रस्त रुग्णांना उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच कोरोनाग्रस्त रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करून घेण्यासाठी केंद्राने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाची नियमावली शिथील करावी,' अशी मागणी खासदार गिरीश बापट यांनी केंद्रीय आरोग्य डॉ हर्षवर्धन यांची भेट घेऊन केली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पुण्यासह महाराष्ट्रातील कोविड 19 ची सद्यस्थिती, त्यातील अडचणी व उपाययोजना यासंदर्भात खासदार बापट यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांची भेट घेतली. बापट म्हणाले ,"जनरल वॉर्ड व्यतिरिक्त वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयात विविध शाखांसाठी खाटा राखून ठेवलेले असतात. गायनाकॉलॉजी, हृदयरोग, अस्थिरोग इत्यादी शाखांसाठी काही वॉर्ड राखून ठेवलेले असतात. त्यामध्ये तज्ञ डॉक्‍टर्स व अद्ययावत सुविधाही उपलब्ध असतात. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमावलीनुसार अशा खाटा राखून ठेवणे बंधनकारक असते. त्यामुळे सद्यस्थितीत या महाविद्यालयांना मान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी व कौन्सिलच्या नियमांचे कठोरपणे पालन करण्यासाठी बेडस्‌ रिकामे ठेवावे लागतात. तेथे सर्वसाधारण व अंतर्गत औषधोपचारांसाठी स्वतंत्र वॉर्डस्‌ तयार केलेले असतात. सद्यस्थितीत ते रिकामे आहेत. ही बाब केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या आज निदर्शनास आणून दिली.'

पुण्यासह राज्यात सध्या कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढली आहे. तथापि त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयातील रुग्णालयात बेड्‌स उपलब्ध असूनही प्रवेश नाकारला जातो. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचीची मान्यता रद्द होईल. या भीतीने रुग्णालय प्रशासन कोरोनाग्रस्त रुग्णांना प्रवेश नाकारतात. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नियमावलीनुसार हे कामकाज चालते असे जिल्हा प्रशासनाने माझ्या लक्षात आणून दिले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास एखाद्या रुग्णालयाची क्षमता 650 बेडस्‌ची असेल तर त्यांना फक्त 150 कोरोनाग्रस्त रुग्ण दाखल करून घेता येतात. तसेच टीबी किंवा श्वसनाच्या विकाराने आजारी असलेल्या रुग्णांसाठी खाटा राखून ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे सुमारे 480 खाटा रिकाम्या असतात. केंद्र सरकारने नियम शिथिल करून या रिकाम्या खाटा कोरोना ग्रस्तांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात . त्यासाठी हंगामी स्वरूपाचा आदेश काढावा आणि अडचणीत आलेल्या रुग्णांना उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. अशी मागणी केली.'' त्यावर मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच आपण योग्य तो निर्णय घेऊ. असे आश्वासन दिले, असेही बापट यांनी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

