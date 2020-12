लोकांच्या उत्साहाच्या भरात गवा सापडला संकटात

पुण्यातली नऊ डिसेंबर २०२० रोजीची सकाळ काहीशी वेगळीच उजाडली. कोथरूड, पौड फाटा भागात वन्यप्राणी आल्याची कुजबुज मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या लोकांमध्ये सुरू होती. त्या प्राण्याला बघून सुरुवातीला एखादी म्हैस चुकून त्या भागात आली असावी, अशी शंका बऱ्याच लोकांना आली. मात्र, काही वेळानं तो प्राणी म्हणजे गवा आहे हा सार्वजनिक साक्षात्कार मंडळींना झाला आणि ही खबर वणवा पसरावा, अशी अख्ख्या शहरात पसरली. वन विभागाला कोणीतरी कळवलं. वन विभागाची टीम घटनास्थळी दाखल झाली. इथपर्यंत वाचून सगळं व्यवस्थित घडतंय, आता वन विभाग गव्याला पकडणार आणि पुन्हा त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडणार, असं सगळ्यांना वाटलं. पण मित्रहो, खरी मेख इथंच आहे. ‘गव्याची शोकांतिका’ या लोकनाट्याचा हा फक्त पहिला अंक होता. लाजाळू गवा काँक्रीटच्या जंगलात

खरं तर भारतात बहुतेक भागांमध्ये आढळणारा गवा हा तृणभक्षी वन्यप्राणी. इंग्रजीमध्ये त्याला Indian Gaur म्हणतात. नर गव्याचा रंग काळाकुट्ट असतो, तर मादी तपकिरी रंगाची. पिलांचा रंग सोनेरी पिवळा असतो. कळपानं वावरणारा हा प्राणी निशाचर असून, समपादांगुलीय कुळात मोडतो. समपादांगुलीय म्हणजे ज्यांच्या बोटांची किंवा खुरांची संख्या सम असते तो. गव्यांची घाणेंद्रिये फार तीक्ष्ण असतात, पण श्रवणशक्ती व नजर कमजोर असते. महाकाय शरीर, अजस्र ताकद आणि वास ओळखण्याची कला त्यांची खास वैशिष्ट्य. एखाद्या पूर्ण वाढ झालेल्या नराचे वजन म्हणजे एक हजार किलोपर्यंत असू शकते! गवत, झाडपाला, झाडाची साल हे मुख्य खाद्य असणाऱ्या या प्राण्याला कारवी प्रचंड प्रिय आहे. शरीरातील मिठाचे प्रमाण कमी झाल्यावर गवे इतर प्राण्यांप्रमाणेच क्षार आणि खनिजयुक्त माती चाटतात. महाकाय देह असला तरीही हा प्राणी लाजाळू आहे. शीळ घालून एकमेकांशी संवाद साधतात, तर धोक्‍याच्या प्रसंगी मोठ्याने फुत्कार सोडतात. आजचा गवा हा कदाचित त्याच्या मुख्य कळपापासून चुकून मुळशी, चांदणी चौकमार्गे कोथरूड, पौड फाटा इथं दाखल झाला असावा. अशा प्रकारची परिस्थिती उद्‌भवू नये, यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी? शहरात येणाऱ्या प्राण्यांचे प्राण कसे वाचविता येतील किंवा शहरात येण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही, याविषयी आपल्या सूचना, उपाययोजना आम्हाला कळवा. (लेखक महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत)

