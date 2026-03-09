पाच दुकाने फोडली
गोंदवल्यात पाच दुकाने फोडली
परिसरात भीतीचे वातावरण; रात्रगस्त वाढविण्याची मागणी
गोंदवले, ता. ९ : सातारा- लातूर महामार्गावरील मुख्य चौकातील तब्बल पाच दुकाने अज्ञात चोरट्यांनी फोडून किरकोळ रोख रक्कम पळवल्याची घटना गोंदवले बुद्रुक येथे सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, गोंदवले बुद्रुक येथील मुख्य चौकातील श्री ब्रह्मचैतन्य मेडिकल या दुकानाच्या शटरचे कुलूप कटावणीने तोडून चोरट्यांनी दुकानात प्रवेश केला. दुकानातील ड्रॉव्हरची उलथापालथ करत गल्ल्यातील सुट्या पैशावर त्यांनी हात साफ केला. त्यानंतर चोरट्यांनी शेजारील लक्ष्मण अवघडे यांच्या भाजीपाला दुकानाचे कुलूप तोडून गल्ल्यातील रोख रक्कम लंपास केली, तसेच श्रीराम मेडिकलमध्येही घुसण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना यश आले नाही.
परिसरातील सायली हॉटेलमध्येही साहित्यांची चोरी झाली. याशिवाय समाधी मंदिराजवळील एस. के. मंत्र शॉपी या दुकानाचेही कुलूप तोडून गल्ल्यातील रोख रक्कम चोरट्यांनी पळवली. ही चोरीची मालिका मध्यरात्री एक ते चार वाजण्याच्या दरम्यान घडली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, या रस्त्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, ग्रामपंचायतीचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्यामुळे तपासात अडचणी निर्माण झाल्या. आजूबाजूच्या दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दोन संशयास्पद व्यक्ती निदर्शनास येत असल्याने शंका वाढली आहे. घटनेची माहिती समजताच दहिवडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. मुख्य रहदारीच्या रस्त्यालगतची दुकाने फुटल्याने स्थानिक व्यापारी आणि नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी रात्रगस्त वाढविण्याची मागणी होत आहे.
गोंदवले बुद्रुक : श्री ब्रह्मचैतन्य मेडिकल दुकानातील ड्रॉव्हरमधून चोरट्यांनी रोख रक्कम लांबवली. (फिरोज तांबोळी : सकाळ छायाचित्रसेवा)
