इस्रो सहलीसाठी निवड
गोंदवल्यातील विद्यार्थ्यांना इस्रोची सहल
गाडगे महाराज आश्रमशाळेच्या चौघांची ‘विज्ञान प्रेरणा अभियाना’साठी निवड
फिरोज तांबोळी : सकाळ वृत्तसेवा
गोंदवले, ता. १४ : शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असं म्हटलं जातं; पण हेच दूध पिढ्यान्पिढ्या अज्ञानाचा दिवा तेवत असलेल्या कुटुंबातील व गोंदवल्याच्या आश्रमशाळेतील चार विद्यार्थ्यांनी पचवलंय. बुद्धी कौशल्याच्या जोरावर या विद्यार्थ्यांची पुणे विभागातून इस्रो या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या विशेष अभ्यास सहलीसाठी निवड झाली आहे. येत्या १६ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान हे विद्यार्थी पहिल्यांदाच विमान सफर करत ही अभ्यास सहल पूर्ण करणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषयाबाबत जिज्ञासा, संशोधनाची आवड आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘विज्ञान प्रेरणा अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत, मंत्री अतुल सावे यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) येथे विशेष शैक्षणिक विज्ञान सहलीचे आयोजन केले आहे.
राज्यातील ग्रामीण भाग, तांडा-पाडा, तसेच विमुक्त आणि भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधनाचा प्रत्यक्ष अनुभव देणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख ध्येय आहे. यासाठी इयत्ता नववी व ११वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात आली. त्यामधून या विशेष सहलीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून १०० मुलांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये पुणे विभागातून गोंदवले बुद्रुक (ता. माण) येथील श्री संत गाडगे महाराज माध्यमिक आश्रमशाळेतील वेदांत गायकवाड, वैभव केंगार, मनीषा गोरड व ऐश्वर्या राठोड या चार विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. येत्या १६ फेब्रुवारीला पुणे येथून प्रस्थान करून बंगळूर, तमिळनाडू, तसेच कन्याकुमारी या ठिकाणांना भेट देणार आहेत.
या निवडीबद्दल इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग साताराच्या सहाय्यक संचालक डॉ. कांचन जगताप, निरीक्षक सुनील कर्चे, आश्रमशाळेचे संचालक बाळासाहेब माने, मुख्याध्यापक प्रशांत घार्गे, शिक्षक व ग्रामस्थांनी अभिनंदन केले.
भविष्य तेजोमय करण्याचा ध्यास
गोंदवल्याच्या आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या या चारही विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक परिस्थिती खूप हलाखीची आहे. कुणी ऊसतोड कामगार, तर कुणी धुणीभांडी करून कुटुंबाचा गाडा हाकत मुलांना शिक्षण देत आहेत. या चौघांच्याही कुटुंबात पिढ्यान् पिढ्या शिक्षणाचा अंधकारच आहे. मात्र, हा अंधकार कायमस्वरूपी दूर करून भविष्य तेजोमय करण्याचा ध्यास घेऊनच आम्ही शिक्षण घेत आहोत, असे हे विद्यार्थी सांगतात.
विमानात बसण्याचा आनंद
लहानपणापासून आकाशातून जाणाऱ्या विमानांकडे पाहात आहोत. रात्रीच्या वेळी विमानाच्या मिनमिनणाऱ्या दिव्यांचे खास आकर्षण होते. आपणही या विमानात कधी बसू असं स्वप्नांतही वाटलं नव्हतं; पण आता हे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचा खूप आनंद आहे, अशी भावना या विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होतेय.
कोट
इस्रो अभ्यास सहलीसाठी गोंदवल्याच्या आमच्या आश्रमशाळेचे विद्यार्थी निवडले गेले याचाही मनस्वी आनंद होतोय. गाडगे महाराज आणि माझे वडील यशवंतराव माने महाराज यांनी गोंदवल्यात ज्या उद्देशाने आश्रमशाळा सुरू केली तो उद्देश सफल होत असल्याचा अभिमान आहे.
- बाळासाहेब माने, संचालक,
श्री संत गाडगे महाराज आश्रमशाळा, गोंदवले बुद्रुक.
गोंदवले बुद्रुक : राज्य शासन आयोजित इस्रो अभ्यास सहलीसाठी
निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करताना संचालक बाळासाहेब माने व इतर. (फिरोज तांबोळी : सकाळ छायाचित्रसेवा)
