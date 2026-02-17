फडतरे नाॅलेज सिटीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र
वालचंदनगर, ता. १७ : ‘‘कळंब (ता. इंदापूर) येथील फडतरे नॉलेज सिटीमधील लक्ष्मीबाई फडतरे कॉलेज ऑफ फार्मसीला पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ मंजूर करण्यात आले आहे,’’ अशी माहिती फडतरे नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष उत्तम फडतरे यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय कागदपत्रांसाठी तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, महसूल विभाग, पंचायत समिती किंवा इतर शासकीय कार्यालयामध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असतात. यामध्ये विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत होता. अनेकदा कागदपत्रे वेळेत मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर फडतरे नॉलेज सिटीमध्ये सुरू होणारे आपले सरकार सेवा केंद्र विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार असून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या केंद्रामध्ये जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेयर, अधिवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती संबंधित कागदपत्रे, विविध योजनांसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज किमान दरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत.
विद्यार्थ्यांमधील ड्रॉपआऊटचे प्रमाण कमी होईल :
या केंद्राच्या माध्यमातून गरीब व ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी, फार्मसी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन, कृषी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत होणारा विलंब टळेल आणि विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी शिक्षणाची संधी मिळेल. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमधील ड्रॉपआऊटचे प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत होईल.
