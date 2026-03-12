आसू - गोविंद फौंडेशन PUM इम्पॅक्ट अवॉर्ड २०२५ ने सन्मानित
गोविंद फाउंडेशनचा नेदरलँडच्या राजदूतांकडून गौरव
आसू, ता. १२ : दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून ग्रामीण शेतकरी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या गोविंद फाउंडेशनला नेदरलँडच्या राजदूत एच. ई. मारिसा जेरार्ड्स यांच्या हस्ते दिल्ली येथे पीयुएम इम्पॅक्ट अवॉर्ड प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले.
हा पुरस्कार गोविंद मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्सचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, संचालिका शिवांजलीराजे नाईक-निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्मेंद्र भल्ला आणि गोविंद फाउंडेशनचे महाव्यवस्थापक डॉ. शांताराम गायकवाड यांनी स्वीकारला. यावेळी नेदरलँड्स दूतावासातील कृषी सल्लागार मॅरियन व्हॅन शाईक, अजयसिंह नाईक-निंबाळकर, पीयुएम भारत प्रतिनिधी डॉ. तरन्नुम कादरभाई व प्रतिनिधी पुनीत रमण उपस्थित होते.
राजदूत जेरार्ड्स यांनी गोविंद फाउंडेशनचे कार्य प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले. दिवसाला अवघ्या १२८ लिटर दूध संकलनापासून सुरू झालेला प्रवास आज दररोज ७ लाख लिटरपर्यंत पोहोचला असून, हे त्यांच्या दूरदृष्टी व चिकाटीचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. फाउंडेशनने २२ हजारांहून अधिक महिला दुग्ध उत्पादकांना आर्थिक स्वावलंबन आणि सन्मान मिळवून दिला आहे.
संजीवराजे म्हणाले, ‘‘१९९५ मध्ये सुरू झालेल्या या उद्योगाने आज मोठी प्रगती साधली असून, लवकरच १० लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा गाठण्याचे ध्येय आहे. या यशामागे महिला दुग्ध उत्पादकांचे मोठे योगदान आहे.’’ गोविंद फाउंडेशनमार्फत महिलांना मुक्त संचार गोठा, मुरघासाद्वारे चारा नियोजन, तसेच उत्तम वंशावळ निर्मितीसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाते. तसेच पंजाब, कर्नाटकसह विविध राज्यांत अभ्यास दौरे आयोजित केले जातात. त्यामुळे अनेक महिलांनी दोन गायींपासून सुरुवात करून ५० गायींपर्यंतचे गोठे उभे केले असल्याचे संचालिका शिवांजलीराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली : एच. ई. मारिसा जेरार्ड्स यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारताना संजीवराजे नाईक निंबाळकर व शिवांजलीराजे नाईक निंबाळकर, समवेत धर्मेंद्र भल्ला आणि डॉ. शांताराम
गायकवाड.
