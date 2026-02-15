टोमॅटो, हिरवी मिरची, सिमला, गाजर, मटार महाग
मार्केट यार्ड, ता. १५ : महाशिवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर गुलटेकडी मार्केट यार्डात रविवारी (ता. १५) फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने कमी झाली. आवक कमी झाल्याने टोमॅटो, हिरवी मिरची, सिमला मिरची, गाजर, मटारच्या भावात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली. तर इतर सर्वच भाजीपाल्याचे गेल्या आठवड्यातील भाव स्थिर होते. मार्केट यार्डात रविवारी राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली.
विविध भाजीपाल्याच्या आवकेमध्ये परराज्यांतून झालेल्या आवकेमध्ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश येथून हिरवी मिरची सुमारे १० ते १२ टेम्पो, कर्नाटक येथून कोबी ४ ते ५ टेम्पो, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू येथून शेवगा ४ ते ५ टेम्पो, राजस्थानातून गाजर सुमारे ५ ते ६ टेम्पो, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान येथून मटार ८ ते ९ टेम्पो, कर्नाटक येथून घेवडा ३ ते ४ टेम्पो, भुईमूग शेंग कर्नाटक आणि गुजरातमधून प्रत्येकी २ ते ३ टेम्पो, कर्नाटक येथून पावटा ३ टेम्पो, तमिळनाडू आणि कर्नाटक येथून तोतापुरी कैरी १ टेम्पो, मध्य प्रदेश येथून लसणाची सुमारे १० ते १२ टेम्पो, तर इंदूर, आग्रा आणि स्थानिक भागातून बटाटा ३० टेम्पो इतकी आवक झाली होती. तर स्थानिक भागातून झालेल्या आवकेमध्ये सातारी आले सुमारे ४५० ते ५०० गोणी, भेंडी ५ ते ६ टेम्पो, गवार २ ते ३ टेम्पो, टोमॅटो ८ ते १० क्रेट, हिरवी मिरची ३ ते ४ टेम्पो, गवार २ ते ३ टेम्पो, काकडी ७ ते ८ टेम्पो, फ्लॉवर ८ ते १०, कोबी ५ ते ६ टेम्पो, ढोबळी मिरची ७ ते ८ टेम्पो, तांबडा भोपळा १० ते १२ टेम्पो, टेम्पो गाजर २ ते ३ टेम्पो, घेवडा २ ते ३ टेम्पो, पावटा २ ते ३ टेम्पो, कांदा सुमारे १०० ते ११० टेम्पो इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डमधील ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी दिली.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव :
कांदा : १००-१३०, बटाटा : ८०-१३०, लसूण : ६०- १३०, आले सातारी : ३००-५५०, भेंडी : ३००-५००, गवार : ८००-१२००, टोमॅटो : १००-१८०, दोडका : ४००-५००, हिरवी मिरची : ८००-९००, दुधी भोपळा : १५०-२००, चवळी :२००-२५०, काकडी : १२०- १६०, कारली : हिरवी ४००-५००, पांढरी : २५०-३००, पापडी : २००-२५०, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : १६०-२००, कोबी : ८०- १२०, वांगी : ३००-५००, डिंगरी : ४००-५००, नवलकोल : ८०- १००, ढोबळी मिरची : ६००- ६५०, तोंडली : कळी : ४५०-५००, जाड : २००-२५०, शेवगा : ६००-८००, गाजर : २००-२५०, वालवर : १८०-२००, बीट : ८०-१००, घेवडा : ३००-४००, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २००-२५०, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : ३००-३५०, भुईमूग शेंग : ७००-१०००, मटार : परराज्य मटार : २६० ते ३००, पावटा : ३००-५००, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी :१२००-१५००, सुरण : २००- २५०, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००.
पुदीना, पालक, चाकवत स्वस्त ः
पुदीना आणि पालकच्या शेकडा जुडीच्या भावात प्रत्येकी ५०० रुपये, चाकवत, अंबाडीच्या शेकडा जुडीमागे प्रत्येकी १०० रुपयांची वाढ झाली. तर, आवक वाढल्याने मेथीच्या शेकडा जुडीमागे ५०० ते ७०० रुपयांनी, तर राजगिराच्या शेकडा जुडीच्या भावात १०० रुपयांनी वाढ झाली. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तरकारी विभागात पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबिरीची सुमारे १ लाख १० हजार जुडी, तर मेथीची ६० हजार जुड्यांची तर हरभऱ्याची सुमारे ५ ते ६ हजार जुड्यांची आवक झाली होती, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव :
कोथिंबीर : १०००-२०००, मेथी : ७००-८००, शेपू :८००-१०००, कांदापात :१०००-१५००, चाकवत : ५००-८००, करडई : ४००-७००, पुदिना : ५००-१०००, अंबाडी : ५००-८००, मुळे : १०००-१५००, राजगिरा : ४००-६००, चुका : ५००-८००, चवळई : ३००-६००, पालक : १०००-२०००, हरभरा गड्डी ८००-१०००.
कलिंगड, खरबूज, पपईच्या भावात वाढ
गुलटेकडी मार्केट यार्डातील फळबाजारात महाशिवरात्रीमुळे कलिंगड, खरबूज पपई आणि बोरांच्या भावात वाढ झाली असून, अननस, चिक्कू, डाळिंब, संत्री, मोसंबी, लिंबू आणि पेरूचे भाव स्थिर होते. फळबाजारात रविवारी मोसंबी ५० ते ६० टन, संत्री ३० ते ४० टन, डाळिंब २५ ते ३० टन, पपई १५ ते २० टेम्पो, लिंबाची सुमारे बाराशे ते पंधराशे गोणी, कलिंगड १५ ते १६ टेम्पो, खरबूज २० ते २५ टेम्पो, चिक्कू २ हजार गोणी, पेरू १००, तर १५० क्रेट, अननस ६ ट्रक, बोरे १२५ ते १५० पोती इतकी आवक झाल्याची माहिती मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे : लिंबे (प्रतिगोणी) : ३००-८००, मोसंबी : (३ डझन) : १००-६००, (४ डझन) : ५० ते ३५०, संत्री : (१० किलो) : २५०-९००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ८०-३००, आरक्ता : २०-८०, गणेश : १०-५०, कलिंगड : १५- ३०, खरबूज : १५- ३५, पपई : १२-२५, चिक्कू (दहा किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ६००-७००, अननस (१ डझन): १००-६००, बोरे (१० किलो) : चमेली ५००-५५०, चेकनट १२००, उमराण १८०-२००, चण्यामण्या १०००-११००, द्राक्षे (१० किलो) : जम्बो ८००-१२००, सुपर सोनाका ७००-१०००, सोनाका ६५०-९००, स्ट्रॉबेरी (२ किलो) १००-३००.
फुलांच्या भावात घसरण ः
मार्केट यार्डातील फूलबाजारात फुलांची आवक ही जेमतेमच झाली, मात्र शनिवारी झालेल्या ‘व्हेलेंटाइन डे’मुळे आणि महाशिवरात्रीला लागणाऱ्या फुलांना गेल्या दोन दिवसांपासून मागणी होती. मात्र, रविवारी मागणी घटल्याने भावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याची माहिती अखिल पुणे फूलबाजार अडते असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण वीर यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे :
झेंडू : २०-४०, गुलछडी : १२०-१४०, अॅष्टर : जुडी १६-२०, सुट्टा ८०-१००, कापरी : ५०-७०, शेवंती : ५०-१००, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : १५-२०, गुलछडी काडी : ३०-५०, डच गुलाब (२० नग) : १००-१५०, जरबेरा : ३०-४०, कार्नेशियन : १००-१५०, शेवंती काडी १५०-२००, लिलियम (१० काड्या) ७००-१०००, ऑर्चिड ४००-५००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१००, जिप्सोफिला : ५०-१५०, लिली बंडल : १०-१५.