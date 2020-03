Coronavirus : व्यापारामध्ये निम्म्याने घट

पुणे - कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील विविध वस्तूंच्या व्यापारावरही संक्रांत आली आहे. किराणा माल, भाजीपाला यांसारख्या अत्यावश्‍यक वस्तूंचा अपवाद वगळता अन्य मालाला उठाव नसल्याचे चित्र शहरात दिसून आले. दरम्यान, शहरातील व्यापारात निम्म्याने घट झाल्याचे दी पूना मर्चंट्‌स चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल आणि पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी सोमवारी सांगितले. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे शहरात किराणा, भुसार, ड्राय फ्रुट, स्टेशनरी, कटलरी, खेळणी, पादत्राणे, कपडे, मोबाईल, मिठाई, सोने-चांदी, मोबाईल आदी प्रमुख वस्तूंसह अडीच ते तीन लाख दुकाने आहेत. किराणा मालाची खरेदी दर महिन्याच्या १ ते १० तारखेदरम्यान अधिक होते. परंतु, ही तारीख उलटून गेली असली, तरी आजही किराणा मालाची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मुख्य रस्त्यांवरील दुकानांमध्ये फारसे ग्राहक नसून ते केवळ गल्ल्यांमधील दुकानांत अधिक असल्याचे निवंगुणे यांनी स्पष्ट केले. कोरोनामुळे बाजारात दोन दिवसांपासून ‘ना आवक, ना उठाव’ असे चित्र निर्माण झाले आहे. परिणामी, दैनंदिन व्यापारात पूर्वीपेक्षा ५० टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. मात्र, आज दुपारपासून शहर बंद होते की काय, या भीतीने नागरिक किराणा मालाची खरेदी करत असल्याचे पोपटलाल ओस्तवाल यांनी सांगितले.

Web Title: Half the decline in trade by coronavirus