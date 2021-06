आयसीसी टाॅवरच्या जागेतून मिळणार साडेपाच कोटीचे उत्पन्न

पुणे, ता. २१ : सेनापती बापट रस्त्यावरील आयसीसी टाॅवरमधील महापालिकेचे दोन मजले भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावास महापालिकेच्या मुख्य सभेने मंजूर दिली. या ३३ हजार फूट जागेतून महापालिकेला पाच कोटी ५५ लाख रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.(The ICC Tower space will will generate an income of Rs 5.5 crore)

आयसीसी ट्रेड टॉवरमधील महापालिकेच्या मालकीचे दोन मजले असून, ते स्मार्ट सिटी कंपनीला द्यायचे होते, म्हणून ही जागा भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवायचे असा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठीची आवश्यक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने ही जागा भाड्याने देण्यासाठी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविली होती. यात पाच कोटी ५५ लाख रुपये वार्षिक भाडे देणाऱ्या कंपनीला या जागा भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीने मान्य केला होता. हा प्रस्ताव आज मुख्य सभेत आला असता, त्यास काँग्रेसने विरोध केला. अखेर मतदानाद्वारे हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मान्य करण्यात आला. महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. राज्य सरकारकडून कोणतीही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी सांगितले.