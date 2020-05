पुणे जिल्ह्यातील ३९ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीची होणार आरोग्य तपासणी!

पुणे - जिल्ह्यातील जमीन आरोग्य तपासणीच्या चौथ्या टप्प्यात यंदा पुणे जिल्ह्यातील आणखी ३९ हजार ३१५ शेतकऱ्यांच्या जमिनीची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील मातीचे नमुने घेतले जाणार आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जमीनीचे आरोग्य तपासणी करून, त्याआधारे नेमकी कोणती खनिजे कमी झाली आहेत. त्याचा पीक उत्पादनावर काय परिणाम होत आहे आणि काय उपाययोजना कराव्यात, यांचे ज्ञान शेतकऱ्यांना मिळावे. जेणेकरून त्याचा उत्पादन वाढीसाठी फायदा होऊ शकेल, या उद्देशाने २०१७-१८ या वर्षापासून जमिनीच्या आरोग्य तपासणीचा पंचवार्षिक कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे. यानुसार यंदा या तपासणीचे चौथे वर्ष आहे. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत ही माती तपासणी करून जमिन आरोग्य पत्रिका देण्यात येते. त्यानंतर एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन ‌ उपक्रमांतर्गत शेतावर प्रात्यक्षिकांंचे आयोजन करण्यात येते, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत पहिल्या वर्षी जिल्ह्यातील ९१० गावांमधील ८६ हजार ५९२, दुसऱ्या वर्षी ९६८ गावांमधील एक लाख ४ हजार ७९८, तिसऱ्या वर्षी १३ गावांमधील ११ हजार ९४२ असे एकूण एक हजार ८९१ गावांमधील दोन लाख तीन हजार ३२२ माती नमुने तपासण्यात आले आहेत. वर्षनिहाय जमिन आरोग्य पत्रिका

१) २०१७-१८ --- ३ लाख ६६ हजार ३५.

२) २०१८-१९ --- ३ लाख ८७ हजार ४५.

३) २०१९-२० --- ११ हजार ९४२.

४) एकूण --- ७ लाख ६५ हजार २२.

