घोडेगाव परिसरातील 'या' ग्रामपंचायतींची होणार आरोग्य तपासणी

घोडेगाव : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शुक्रवार (ता ११ ) रोजी घोडेगाव, काळेवाडी-दरेकरवाडी, धोंडमाळ-शिंदेवाडी व आंबेगाव गावठाण या चार ग्रामपंचायतीमधील प्रत्येक नागरिकांच्या आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी नागरिकांनी घराच्या बाहेर न जाता येणा-या सर्वेक्षण पथकाला सहकार्य करावे, असे आवाहन आंबेगावच्या तहसिलदार रमा जोशी व गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे यांनी केले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आंबेगाव तालुक्यातील गावांमध्ये कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमिवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण पुणे यांचे निर्देशानुसार आंबेगाव तालुका आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उपविभागीय दंडाधिकारी मंचर यांचे मार्गदर्शनाखाली उद्या चार ग्रामपंचायत मिळून असलेल्या १२ हजार ८३७ नागरिकांची ऑक्सीमिटर, थर्मामीटर गन याव्दारे तपासणी करण्यात येणार आहे. याबाबतची नियोजन बैठक आंबेगाव पंचायत समिती येथे आज झाली. हे सर्वेक्षण कशा पध्दतीने करावयाचे याबाबतची माहिती देण्यात आली. जिल्हा परीषद सदस्य व जिल्हा परिषद शिवसेना गटनेते देविदास दरेकर, तहसिलदार रमा जोशी, गटविकास अधिकारी जालींदर पठारे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश ढेकळे, पोलीस उपनिरीक्षक अपर्णा जाधव, घोडेगाव च्या सरपंच क्रांती गाढवे ,तलाठी संजय गायकवाड, ग्रामसेवक देवदत्त सांडभोर, योगिता दळे, रमेश भुसुम व अश्विनी लेंडे, ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य उपस्थित होते. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा गटविकास अधिकारी जालींदर पठारे म्हणाले, सर्व्हेक्षण कामी ४५ पथके, अतिरिक्त २२ कर्मचारी, स्वयंसेवक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शुक्रवारी हे प्रत्येक पथक घरात जाउन कुटुंबातील सर्व सदस्यांची ऑक्सीजन टेस्ट व तापमान घेण्यात येणार आहे. यामध्ये संशयीत आढळणा-यांची त्याच दिवशी स्वॅब, रॅपिड अॅंटिजन टेस्ट घोडेगाव ग्रामीण रूग्णालय, जनसेवा क्लिनिक लॅब, श्रेयश पाथोलोजी लॅब व रिध्दी लॅब येथे करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या नागरिकांना आपली स्वतःची तपासणी करून घ्यावयाची त्यांनीही लॅबमध्ये करून घ्यावी. (संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)

