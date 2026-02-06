राजुरी येथे उद्यानकन्यांकडून ग्रामस्थांचे आरोग्य तपासणी शिबीर उत्साहात
राजुरीत उद्यानकन्यांमार्फत
ग्रामस्थांची आरोग्य तपासणी
राजाळे, ता. ६ : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी मान्यताप्राप्त फलटण एज्युकेशन सोसायटीचे श्रीमंत शिवाजीराजे उद्यानविद्या महाविद्यालय फलटणच्या उद्यानकन्यांनी राजुरी (ता. फलटण) येथी ग्रामस्थांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केले होते.
या उपक्रमात वैष्णवी सूर्यवंशी, भावना ठोंबरे, श्वेता झेंडे, मधू सोनवलकर, ऋतुजा शेंडे या उद्यानकन्यांनी सहभाग घेतला.
या वेळी माजी सरपंच मनोहर पवार व डॉ. कर्णे उपस्थित होते. डॉ. कर्णे यांनी ग्रामस्थांना आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे सल्ले दिले व आरोग्य तपासणीची माहिती दिली. या वेळी ग्रामस्थांचे वजन, रक्तदाब, मधुमेह आदी तपासण्या करण्यात आल्या.
शिबिराला गावातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. उद्यानकन्यांना प्राचार्य डॉ. एस. डी. निंबाळकर, कार्यक्रम समन्वयक प्रा. ए. डी. पाटील, कार्यक्रम अधिकारी प्रा. जे. व्ही. लेंभे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
राजुरी : येथे आरोग्य शिबिरप्रसंगी उपस्थित उद्यानकन्या व मान्यवर. (अमोल पवार : सकाळ छायाचित्रसेवा)
