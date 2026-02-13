पिंपोडे बुद्रुक उन्हाचा चटका
उत्तर कोरेगावात
उन्हाचा वाढता चटका
दुपारच्यावेळी रस्ते पडू लागले ओस
पिंपोडे बुद्रुक, ता. १३ : कोरेगावच्या उत्तर भागात गेल्या चार दिवसांपासून उन्हाचा चटका वाढू लागला आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या पंधरवड्यातच उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. तापमानाचा पारा सरासरीपेक्षा तीन ते चार अंशांनी वाढल्याने नागरिकांना दुपारच्या वेळेत उन्हाळ्याचे चटके सोसावे लागत आहेत.
नोव्हेंबरपासून जवळपास दोन ते अडीच महिने ग्रामीण भागात कडाक्याची थंडी जाणवली. डिसेंबरमध्ये तर अक्षरशः हुडहुडी भरली. त्यामुळे खेडेगावातील नागरिक रात्री ‘सातच्या आत घरात’ परतत होते. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला वातावरणात हळूहळू बदल जाणवू लागला. थंडी कमी होऊ लागली. गेल्या चार दिवसांपासून सकाळी ११ ते दुपारी चार या वेळेत कडक ऊन असल्यामुळे रस्ते ओस पडत आहेत. मात्र, पहाटे आणि रात्री थंडी पडत आहे. उन्हामुळे थंड पेये आणि रसवंतीगृहांवर नागरिकांची गर्दी वाढताना दिसत आहे.
सोळशी, रणदुल्लाबाद, नांदवळ, सोनके, पिंपोडे बुद्रुक, भावेनगरसह वाठार स्टेशन परिसरात विहिरींनी तळ गाठला असून, पाणी टंचाईने पुन्हा डोके वर काढले आहे. पाण्याअभावी पिके वाळू लागली असून, बहुतांश भागात रब्बी ज्वारीच्या काढणीची सुगी लवकर सुरू होण्याची शक्यता आहे.
