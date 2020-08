मानसिक ताण-तणावावर आजपासून ‘हेल्पलाईन’

सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्यावतीने we are in this together अंतर्गत व पुनीत बालन ग्रुप यांच्या सौजन्याने आणि कर्वे समाज सेवा संस्थेच्या सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ अँड डीसअँबीलीटीजच्या सहकार्याने ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही हेल्पलाइन उद्या (ता. ११) पासून सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येत आहे. ही हेल्पलाइन चोवीस तास उपलब्ध असेल.