महूद येथील बाबुराव महाजन पुरस्कार विद्यार्थ्यांना प्रदान
महूद (ता. सांगोला) : येथे हिंदी पंडित बाबूराव महाजन पुरस्काराचे वितरण करताना माजी उपसरपंच दिलीप नागणे.
शिवाजी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान

महूद : महूद (ता. सांगोला) येथील श्री शिवाजी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा हिंदी पंडित बाबूराव महाजन पुरस्कार देऊन नुकताच सन्मान करण्यात आला. महूद येथे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या प्रांगणात हा कार्यक्रम झाला.
हिंदी विषयात प्रावीण्य मिळविणाऱ्यांसह तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावरील खेळांमध्ये नैपुण्य मिळविणाऱ्या खेळाडूंना हा हिंदी पंडित बाबूराव महाजन पुरस्कार दरवर्षी प्रदान करण्यात येतो. रोख रक्कम आणि प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. तसेच दरवर्षी महूद विविध कार्यकारी विकास सोसायटीच्या वतीने वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येतात. याही स्पर्धांमधील विजेत्यांना पारितोषिके याच कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आली. या कार्यक्रमास सरपंच संजीवनी लुबाळ, विकास सोसायटीचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मेटकरी, श्री शिवाजी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बाबासाहेब पठाण, प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक सिद्धेश्वर पाटील, शहाजान मुलाणी आदी उपस्थित होते.
