मंगळवेढा जिल्हा परिषदेसाठी चुरशीने मतदान
मंगळवेढा तालुका
दामाजीनगर ः येथे उभारण्यात आलेल्या सखी मतदान केंद्र तर मरोडे येथील शंभू गणपाटील या ११२ वर्षाच्या वयोवृद्धाने मतदान केले.
मुंढवीतील वादावाद वगळता शांततेत मतदान
अनेक गावांमध्ये वेळे संपल्यानंतरही रांगा;
मंगळवेढा, ता. ७ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी तालुक्यात चुरशीने मतदान झाले. मतदानादरम्यान मुंढवीत किरकोळ वादावादीची घटना वगळता, अन्य ठिकाणी शांततेत मतदान झाले. उशिरापर्यत ग्रामीण भागात रांगा लागल्या.
जिल्हा परिषदेच्या चार आणि पंचायत समितीच्या आठ जागांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. मरोडे येथे आदर्श मतदान केंद्राची तर दामाजीनगर येथे सखी मतदान केंद्राची निर्मिती करण्यात आली चोखामेळानगर गणात क्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार संगीता लेंडवे यांनी पाठिंबा भाजपच्या संगीता ताड यांना दिला होता तर दामाजीनगर गटातील अमोल टेळे यांनी पाठिंबा तिर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे महावीर ठेंगील यांना दिल्यामुळे लक्ष्मी दहिवडी जिल्हा परिषद आणि लक्ष्मी दहिवडी गण वगळता बाकी ठिकाणी दुरंगी लढत झाली.
सकाळच्या सत्रात मतदान अल्पशे होते सकाळी साडेनऊपर्यंत ५.१४ टक्के मतदान झाले तर साडेअकरा वाजता ते मतदान १७.२९ टक्के झाले म्हणजे आणि दुपारी दीडच्या दरम्यान हेच मतदान ३२ टक्के इतके झाले. ३.३० वाजता ४७.६७ इतके टक्के झाले. सकाळच्या सत्रात मतदानाचा वेग अतिशय संथ होता दिवसभर मजुरीच्या कामानंतर सायंकाळी मतदानाचा वेग वाढला. वयोवृद्ध मतदारांना त्यांच्या नातेवाइकांनी जमेल त्या वाहनात आणून त्यांचे मतदान करून घेतले मरवडे येथे संभू गणपाटील ११२ वर्षाच्या वयोवृद्धाने मतदान केले. विधानसभेप्रमाणे बाहेरील मतदारांना आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली नसल्यामुळे मतदानाचा टक्का यंदा घसरला. मरवडे येथे मतदान केंद्राच्या आवारात हुल्लडबाजी केलेल्या तरुणांना पोलिसांचा लाठीचा चोप दिला. दामाजीनगर गटामध्ये भीमा नदीत पाणी आणि जातीय समीकरणावर चुरशीने मतदान झाले तर हुलजंती जिल्हा परिषद गटामध्ये संगीता दुधाळ व जयश्री माने हे एकाच समाजाचे उमेदवार असल्याने ठिकाणी देखील चुरस दिसून आली.
माजी उपसभापती दादा करंडे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे या निवडणुकीदरम्यान निधन झाले. या निधनाचे सावट या निवडणुकीवर दिसून आले. निवडणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिस उपअधीक्षक डॉ. बसवराज शिवपुजे, पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, यांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला.
मोबाईल ॲपमुळे नावे शोधणे सोपे
सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी आज भोसे, निंबोणी, येड्राव, खवे, जित्ती, माळेवाडी या मतदान केंद्रावर भेट देऊन माहिती घेतली तर यंदा निवडणुकीसाठी मतदारांना नाव शोधण्यासाठी मताधिकार हे ॲप उपलब्ध करून दिल्यामुळे मतदारांना यादीतील नाव शोधणे सोपे झाले.
