मसूर परिसरात घरघंट्यांमुळे पिठाच्या गिरण्यांना घरघर
घरघंट्यांमुळे पीठ गिरणी व्यवसायाला घरघर
मसूर परिसरातील चित्र; तयार पिठालाही मागणी, चालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
मसूर, ता. ६ : शासनाच्या विविध योजनांतून भरीव अनुदानावर गेल्या काही वर्षांत महिलांना मोठ्या प्रमाणात घरघंट्या उपलब्ध झाल्या आहेत. अनेक विकास सोसायट्यांसह काही राजकीय नेत्यांनीही अल्पदरात घरघंट्या पुरविल्या. त्यामुळे ग्रामीण, तसेच शहरी भागात बहुतांश कुटुंबांत आता घरघंट्या दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळे आता घरच्या घरीच धान्य दळणे सोपे झाले आहे. परिणामी, पारंपरिक गिरण्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी झाली आहे. वीजदरात सतत होणाऱ्या वाढीमुळे पिठाच्या गिरण्यांचा जुना व्यवसाय सध्या अडचणीत सापडल्याने अनेकांना गिरण्या बंद करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
पूर्वी ओव्या म्हणत जात्यावर हाताने धान्य दळले जायचे. ती परंपरा अनेक वर्षे चालली. त्यानंतर इंधनावर चालणाऱ्या लहान गिरण्या आल्या. त्यामुळे दळण प्रक्रिया सोपी झाली. ग्रामीण भागातही वीज पोहोचल्यावर बहुतेक गावांत विजेवर चालणाऱ्या पिठाच्या चक्क्या सुरू झाल्या. काही काळ गिरण्यांचा व्यवसाय चांगला चालला. लोकांना रोजगार मिळू लागला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांमुळे महिलांना ९० टक्के अनुदानावर घरघंट्या मिळू लागल्या आहेत. जिल्ह्याच्या काही भागांत निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय कार्यकर्त्यांनीही कमी दरात महिलांना घरघंट्या उपलब्ध करून दिल्या.
त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्यात घरघंट्या बसविल्या गेल्या. त्यामुळे महिला घरीच धान्य दळू लागल्या आहेत. ज्यांच्या घरी घरघंटी नाही, त्यांचे धान्यही दळून देऊ लागल्या आहेत. काहींनी छोट्या घरघंटीवर धान्य दळून देण्याचा घरगुती व्यवसाय सुरू केला आहे. शहरी भागातही अनेकांनी घरघंट्या खरेदी केल्याचे दिसून येते. परिणामी गिरणीत धान्य दळण्यासाठी जाणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. साहजिकच, गिरण्यांच्या व्यवसायाला त्याचा फटका बसत आहे. त्यातून चालकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.
काेट
वाढते वीजदर आणि ग्राहकांची राेडावलेल्या संख्येमुळे गिरणी व्यवसाय सध्या अडचणीत आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता केवळ ६० टक्केही व्यवसाय उरला नाही. मसूर व परिसरात पूर्वी १०० हून अधिक गिरण्या चालत होत्या. आता त्या ५० च्या खाली आहेत. ग्रामीणमध्येही तीच स्थिती आहे. अनेक गिरण्या बंद पडल्या. वीज मंडळाकडे गिरण्यांसाठी स्वतंत्र आणि कमी वीज दर देण्याबाबत अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. मात्र, त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही.
- राजेंद्र ऊर्फ आबासो बर्गे,
गिरणी मालक, मसूर.
राजेंद्र ऊर्फ आबासो बर्गे.
