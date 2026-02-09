पाचगणी : पाचगणीतील नचिकेताज हायस्कूलमध्ये रंगला ''होम मिनिस्टर''चा थरार; पैठणीच्या झगमगाटात महिलांचा सन्मान
पाचगणीत ‘होम मिनिस्टर’ कार्यक्रमास प्रतिसाद
पाचगणी, ता. ९ : येथील नचिकेताज हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजमध्ये अमर बिरामणे यांच्या वतीने आयोजित ‘हळदी-कुंकू व होम मिनिस्टर- पैठणी’ या कार्यक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
सामाजिक कार्यकर्ते अमर बिरामणे, रंजना बिरामणे, नगरसेवक नरेंद्र बिरामणे, नगरसेविका सुप्रिया महेश माने यांचे मार्गदर्शन लाभले. या कार्यक्रमाला महाबळेश्वरच्या माजी सभापती रूपाली राजपुरे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली, तसेच व्यासपीठावर नगरसेविका राजश्री सणस, स्वाती कांबळे, माधुरी कासुर्डे, अमृता गोळे, विमल भिलारे, परवीन मेमन, शिल्पा माने, अभिलाषा कऱ्हाडकर यांसह माजी नगराध्यक्षा अनिता चोपडे, रेखा चोपडे, सीमा कासुर्डे, स्मिता जानकर, सुमन गोळे व सुनीता दुधाणे आदींची उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमास रूपाली शिंदे यांनी प्रथम क्रमांक मिळवून मानाची पैठणी पटकावली. द्वितीय क्रमांक स्नेहल पवार, तृतीय स्वाती बिरामणे, चतुर्थ ऐश्वर्या जानकर, तर पाचवा क्रमांक तेजल पिंगळे यांनी मिळवला. याव्यतिरिक्त लकी ड्रॉमध्ये स्नेहा भिलारे, अस्मिता भिलारे आणि पूनम बागडे या भाग्यवान विजेत्या ठरल्या. प्रमोद पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. पाचगणी शहरासह आंबेडकर कॉलनी, शाहूनगर, सिद्धार्थनगर, गोडवली, आंब्रळ व राजपुरी परिसरातील महिलांची उपस्थिती होती.
पाचगणी : कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या महिला व विजेत्यांना बक्षीस देताना मान्यवर. (रविकांत बेलोशे ः सकाळ छायाचित्रसेवा).
