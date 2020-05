ठाकरे सरकार... वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी डाॅक्टर...अन् आता ते..

पुणे : रुग्णालये चालू ठेवा असा दम भरणारे मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री हे रुग्णावर उपचार करताना प्रत्यक्ष येणाऱ्या समस्यांची दखल घेणार का, असा सवाल आता पुण्यातील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी विचारला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रुग्णालये सुरू करा, क्लिनिक बंद ठेऊ नका, येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णावर उपचार करा, असे नोटीसावर नोटीस पाठवून डॉक्टरांना प्रशासकीय अधिकारी सज्जड दम भरत आहेत. पण, बंद केलेल्या रस्त्यांवरून आपत्कालीन स्थितीत रुग्णालयात पोचायचे कसे, याची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावर मार्ग काढला जात नाही. उलट, पोलिस डॉक्टरांना अर्वाच्च भाषा वापरतात, असा अनुभव पुण्यातील डॉक्टरांना मंगळवारी आला. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा या बाबत अस्थिरोग तज्ज्ञ डॉ. नितीन भगली म्हणाले, “आज सकाळी नेहमीप्रमाणे हॉस्पिटलला गेलो व दोन इमर्जन्सी शस्त्रक्रियाही केल्या. यातील एक रुग्ण 77 वर्षांचे होते व त्यांचे पुत्र परदेशी वास्तव्यास आहेत. त्यानंतर बाह्य रुग्ण विभागातील रुग्ण तपासून अरण्येश्वर रस्त्यावरील निवासाकडे निघालो. मात्र, सातारा रस्त्याकडून अरण्येश्वर रस्त्याकडे येणारे सर्व रस्ते बॅरिकेड्स घालून बंद केले होते. सरळ पुढे जाऊन पंचमी हाँटेलपाशी डाव्या बाजूला वळून शिवदर्शन चौकात पोहोचलो. तेथे मात्र पाच पोलीस ड्युटीवर असल्याचे दिसते. मला माझ्या गाडीतून पुढे जाण्यास सहकार्य करायला कुणीच तयार नव्हते. मी डॉक्टर आहे, रुग्णालयातून घरी जात आहे, असे सांगत असतानाच डॉ. माधुरी कश्यप याही सिझेरीयन करून घरी परत येत असताना तेथे पोहोचल्या. त्यांनाही तोच अनुभव आला. तेथे उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याची भाषा अत्यंत आक्षेपार्ह होती. थोड्या वादावादीनंतर आम्हाला सोडले परंतु परत गाडी न घेऊन येण्याच्या अटीवर!” रुग्णालयांकडे येणारे बहुतांश रस्ते बंद आहेत. शस्त्रक्रिया केलेल्या रुग्णास काही तातडीची मदत लागल्यास किंवा नवीन इमर्जन्सी आल्यास आम्ही जायचे कसे, अशा ग्राउंड लेव्हलला पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार, असेही त्यांनी विचारले. पोलिसांची टोलवा-टोलवी

मद्यधुंद अवस्थेत येणाऱ्या -जाणाऱ्यांकडे लिफ्ट मागत शिवीगाळ करणाऱ्या तरुणाने सिंहगड रस्त्यावर वडगाव बुद्रूकजवळ उच्छाद मांडला होता. त्या बाबत वडगाव येथील महामार्ग उड्डाण पूलाखालील चेकपोस्टमध्ये बसलेल्या पोलिसांकडे मदत मागण्यासाठी नागरिक धावले. पण रात्री आठवाजता ड्युटीवर असणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी शंभर नंबरला फोन करा. पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधा, अशी टोलवा-टोलवी सुरू केली. लॉकडाउनमुळे निर्मनुष्य असलेल्या रस्त्यांवर लुटमारीचे प्रकार वाढत असतानाच जनतेच्या रक्षकांनीच डोळ्यावर कातडी ओढली असल्याची ही घटना पोलिसांबद्दल बरेच काही सांगून जाते.

