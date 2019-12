महत्प्रयासाने उभारलेला संसार क्षणात खाक 

पुणे ः माझे नशीब बलवत्तर म्हणून माझे कुटुंब वाचले, मात्र पै-पै जमवून उभा केलेला संसार क्षणात जळून खाक झाला, अशी भावना पंकज तिवारी यांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केली.

कोंढवा येथील पारगेनगर भागातील कुमार सुरक्षा पार्क या सात मजली इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर सोमवारी सायंकाळी सात वाजता आग लागली होती. अग्निशामक दलाने तातडीने आग आटोक्‍यात आणली. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परंतु, फ्लॅटमधील सर्व साहित्याची राखरांगोळी झाली. येथील फ्लॅटधारक तिवारी अनुभव कथन करताना आपल्या अश्रूंना मोकळी वाट करून देत होते. ते म्हणाले, ""मी मागील 15 वर्षांपासून येथे वास्तव्यास आहे. मी खासगी कंपनीत सेवेत आहे. पत्नी गृहिणी आहे. 14 वर्षांची मुलगी व आठ वर्षांचा मुलगा आहे. हे तिघेही कामानिमित्ताने बाहेर पडले असतानाच फ्रीजमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊन फ्रिजने पेट घेतला. शेजारीच भरलेला सिलिंडर आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेल्याने आगीने रौद्र रूप धारण केले आणि काही कळण्याच्या आत घरातील सर्व संसार होत्याचा नव्हता झाला.''

घरातील एकही वस्तू शिल्लक राहिली नाही. पूर्ण साहित्य जळाले. कुटुंबीय बाहेर असल्याने सुदैवाने वाचले. संपूर्ण रात्र मित्राकडे जागून काढली. या धक्‍क्‍यातून घरातील लोक अद्याप सावरले नसल्याचे तिवारी यांनी या वेळी नमूद केले.



Web Title: House that has been erected is momentrily torn