Jupiter-Saturn conjunction: तब्बल 800 वर्षानंतर गुरू-शनीची महायुती; असा पाहा हा दुर्मिळ योग

Jupiter and Saturn conjunction: पुणे : सोमवारच्या (ता.21) रात्री आकाशामध्ये तब्बल 800 वर्षानंतरचा एक दुर्मिळ योग जुळून येत आहे. सूर्यमालेतील गुरू आणि शनी हे महाकाय ग्रह युती करणार आहेत. आकाश निरभ्र असल्यास उघड्या डोळ्यांनी पश्‍चिमेच्या क्षितिजावर सूर्य अस्ताला गेल्यानंतर काही अवधीतच हे विलोभनीय दृष्य सर्वांना पाहता येईल.

कसे पाहावे?

- सध्या सूर्यास्तानंतर गुरू आणि शनीची जोडी पश्‍चिमेच्या आकाशात चंद्राच्या थोड डाव्या बाजूला दिसते.

- दोन्ही ग्रह एकमेकांपासून सध्या दीड अंश दूर असून, दररोज ते जवळ येत आहे. त्यामुळे सध्या ये दोन्ही ग्रह वेगळे दिसतात.

- 21 तारखेला संध्याकाळी सात वाजता यांमधील अंतर 0.1 अंशावर येणार आहे. तब्बल 800 वर्षांनी ही घटना घडत असून, यावेळी हे दोन्ही ग्रह एक असल्याचे भासेल.



- ही खगोलीय घटना पाहताना तुमच्याकडे टेलिस्कोप असल्यास उत्तम, त्यामुळे तुम्हाला गोलाकार कडी असलेला शनी आणि महाकाय गुरुसह त्यांचे उपग्रहही दिसतील.

- स्कायमॅप किंवा इतर ऍप्लिकेशन डाऊनलोड करून तुम्ही ग्रह, नक्षत्रे यांची नेमकी जागा पाहू शकता.

- निरीक्षणासाठी अंधारी किंवा प्रकाश कमी असलेली जागा निवडावी. सूर्यास्तानंतर थोड्याच वेळात ही स्थिती दिसणार असल्याने योग्य ती तयारी वेळेत करावी.

दर वीस वर्षांनी येतात जवळ

- गुरू हा सूर्यमालेतील पाचव्या क्रमांकाचा आणि शनी सहाव्या क्रमांकाचा ग्रह आहे.

- सूर्याभोवती प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी गुरूला 11.8 वर्षे तर शनीला 29.4 वर्षे लागतात.

- या आधी 31 मे 2000 मध्ये हे दोन्ही ग्रह आकाशात दिसताना फार जवळ आले होते.

- सुमारे 800 वर्षांपूर्वी 1226 मध्ये हे दोन्ही ग्रहांमधील अंतर 0.1 अंशावर आले होते.

- यानंतरचा हा योग 2080 मध्ये येणार आहे.

Dancing across the night sky, Jupiter and Saturn will make their showstopping move on Dec. 21 when they align to form what's known as the "Great Conjunction." Here's how you can watch: https://t.co/VoNAbNAMXY

: @NASAHQphoto pic.twitter.com/LLqLfujIlD

— NASA (@NASA) December 16, 2020