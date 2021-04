पुण्यात असा आहे  Weekend Lockdown

पुणे : सकाळी व्यायामाठी, मोकळ्या हवेत फिरण्यासाठी, तर कोणी दूध घेण्यासाठी, काहीजण निव्वळ गप्पा मारण्यासाठी, तर काही जण आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी घराबाहेर पडल्याचे चित्र "विकेंड लॉकडाऊन'च्या पहिल्या दिवसाच्या सकाळच्या सत्रात दिसले. दुपारी मात्र केवळ अत्यावश्‍यक सेवा व महत्वाच्या कामासाठीच नागरीक बाहेर पडले. ठिकठिकाणच्या नाकेबंदीच्या ठिकाणी पोलिसांकडून वाहनचालकांची होणारी चौकशीचे प्रकार वगळता शहरात शनिवारी सकाळी व दुपारी कमालीची शांतता दिसून आली. शहरामध्ये कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभुमीवर राज्य सरकारने शनिवारी व रविवारी "विकेंड लॉकडाऊन' जाहीर केला आहे. त्यानुसार, शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजल्यापासूनच शहरामध्ये संचारबंदीला सुरूवात झाली. त्यामुळे शुक्रवारी सायंकाळपासूनच शहराच्या कानाकोपऱ्यात मोठ्या प्रमाणात शांतता दिसून आली. दुसऱ्या दिवशी शनिवारी सकाळी शहराच्या वेगवेगळ्या भागात स्थानिक नागरीक दूध खरेदी, फिरणे, व्यायाम, सोसायटीच्या आवारात गप्पा मारण्यासाठी बाहेर पडल्याचे दिसून आले. निवासी भागामध्ये नागरीकांची काहीशी वर्दळ दिसत असली तरीही, शहराच्या इतर भागामध्ये मात्र रस्ते निर्मनुष्य होते. स्वारगेट, पुणे स्टेशन, शिवाजीनगर, कर्वे रस्ता या भागातील रस्त्यांवरही रिक्षा, दुचाकी, कार यांसारख्या वाहनांची संख्या तुरळक दिसत होती. काही नागरीक वैद्यकीय, महत्वाच्या कामानिमित्त घराबाहेर पडल्याचे पोलिसांच्या नाकेबंदी ठिकाणावर दिसून आले. तर काही नागरीक अत्यावश्‍यक सेवेमध्ये येत असल्याने त्यांचीही सकाळी कामावर जाण्यासाठीची घाईगडबड सुरू होती. त्यानंतर दुपारी मात्र रस्त्यावर येणाऱ्या नागरीकांचे प्रमाण अत्यल्प दिसून आले.

रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक, औषधे आणण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या व्यक्तींव्यतिरीक्त अन्य नागरीक घराबाहेर पडले नाहीत. परिणामी दुपारी शहरातील बाजारपेठा, मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमधील रस्ते ओस पडले होते. पोलिसांकडून नाकेबंदीच्या ठिकाणी होणारी कसून चौकशी लक्षात घेऊन नागरीकांनी विनाकारण घराबाहेर पडण्याचे टाळले.



