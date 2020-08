बाजारपेठ फुलली अन् धाकधूक वाढली; पुण्यातील हे आजचं चित्र पहाच

पुणे : गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण घरगुती गणपतीची मूर्ती, पुजेचे साहित्य, फळे, फुले खरदेसीठी पुणेकर बाहेर पडल्याने बाजारपेठ फुलली. दुपारनंतर तर गर्दी वाढतच गेली. मात्र, या गर्दीत दुकानात, स्टॉलवर सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे अवघड झाल्याने धाकधुकही वाढली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव जेवढा भव्य असतो, त्याचप्रमाणे घरातही उत्साहाने बाप्पाचे स्वागत केले जाते. देखणी मूर्ती आणण्यासह सजावट काय कारायची आहे, त्यासाठी कोणते साहित्य आवश्‍यक आहे याची यादी करून ते बाजारातून खरेदी केले जाते. त्यानंतर सहकुटूंब घरात देखावे तयार करण्याच्या कामाला लागलेले असतात. यंदा कोरोनामुळे गणेशोत्सवावर निर्बंध आलेले आहेत. बाजारपेठेत गर्दी केल्यास त्यातून संसर्गाचा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव जवळ येऊन ठेपलेला असतानाही बाजारपेठेत दरवर्षीप्रमाणे गर्दी नव्हती. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा यंदाचा गणशोत्सव एका दिवसावर आलेला असताना शुक्रवारी सकाळी बाजारेपेठेत गर्दी नव्हती. मात्र, दुपारी बारानंतर गर्दी वाढण्यास सुरूवात झाली. गणपतीच्या स्टॉलसमोर बुक केलेले गणपती घेऊन जाण्यासाठी भाविक सरसावले होते. प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या मंडईसह गुरूवार पेठ, रविवार पेठ भागासह उपनगरांमध्येही मोठी गर्दी झाली होती. यामध्ये पुजेचे साहित्य, फळे, फुले यांना जास्त मागणी आहे. त्यामुळे दुकानदारांना व ग्राहकांना सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करणे अशक्‍य झाले होते. तरीही नागरिक आपआपल्या परीने सुरक्षित अंतर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. तर बांबूचे साहित्य किंवा इतर साहित्य याकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे. मूर्ती विक्रेते सुशांत सणस म्हणाले, "यंदा घरातच गणपती विसर्जन करायचे असल्याने मध्यम स्वरूपाच्या शाडूच्या मूर्तीला मोठी चांगली मागणी आहे. त्या मुर्ती साधारणपणे 700 ते 1800 रुपयांपर्यंत आहेत. तर प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमध्येही छोट्या मुर्तीला मागणी आहे. त्या मूर्ती 400 रुपयांपासून उपलब्ध आहेत. दगडूशेठ गणपती, शारदा गजानन, लालबाग, गुरूजी तालीम या मूर्ती खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल आहे.'' बांबूपासून सजावटीचे साहित्य निर्मिती करणारे बुरूड आळीतील विठ्‌ठल मोहिते म्हणाले, "यावर्षी म्हणावे तसे ग्राहक नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ 30 टक्केच व्यवसाय आहे. आमच्याकडे सजावटीचे साहित्य उपलब्ध असूनही यावेळी ग्राहक नाहीत. त्यामुळे किंमती कमी करून विकावे लागत आहे.'' बुकींग केलेल्यांना खरेदीसाठी वेळ आज आणि उद्या गणपती खरदेसीठी मोठी गर्दी होणार आहे. त्यामुळे ज्या भाविकांनी पूर्वीच मूर्ती बुक केली आहे. त्यांना गर्दीत येण्याची गरज पडू नये, यासाठी त्यांच्यासाठी खास वेळ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ग्राहक मूर्ती घेण्यासाठी येत होते.

Web Title: huge crowd on street in pune due to ganeshotsav 2020