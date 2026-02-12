फलटण - उद्यानविद्या व कृषि महाविद्यालयात शेती हुरडा पार्टी संपन्न
हुरडा पार्टीमधून हाेतेय
खाद्यसंस्कृतीची ओळख
फलटणला उद्यानविद्या, कृषी महाविद्यालयात उपक्रम
फलटण, ता. १२ : परंपरागत खाद्यसंस्कृतीची ओळख निर्माण व्हावी आणि सांस्कृतिक जिव्हाळा वाढावा, यासाठी श्रीमंत शिवाजीराजे उद्यानविद्या व कृषी महाविद्यालयाच्या फलटण येथील शेतीमध्ये विद्यालयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संस्था पदाधिकारी यांनी एकत्रितपणे हुरडा पार्टीचा आनंद घेतला. यावेळी ग्रामीण जीवनशैली, पारंपरिक अन्नाचे महत्त्व व पौष्टिक मूल्य यावर उपस्थितांनी चर्चा केली.
ज्वारीच्या हुरड्यासाठी प्रसिद्ध असलेली महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीची फुले मधुर या ज्वारी वाणाचा सर्व मान्यवरांनी मनसोक्त आनंद घेतला. ताज्या ज्वारीचा पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेल्या हुरड्यासोबत चटणी, दही व इतर ग्रामीण पदार्थांची मेजवानी होती. यावेळी जीवनशैली, पारंपरिक अन्नाचे महत्त्व व पौष्टिक मूल्य यावर उपस्थितांनी चर्चा केली.
हुरडा पार्टीसाठी फलटण एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव संजीवराजे नाईक- निंबाळकर, अनिकेतराजे नाईक- निंबाळकर, महाविद्यालयीन समितीचे उपाध्यक्ष शरदराव रणवरे यांच्यासह गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य, महाविद्यालयीन समितीचे सदस्य व पदाधिकारी, सोसायटीचे प्रशासकीय अधिकारी अरविंद निकम, श्रीमंत शिवाजीराजे उद्यानविद्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एस. डी. निंबाळकर, कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. यू. डी. चव्हाण, शेती विभागाचे राजेंद्र पवार, कृषी विद्या विभागाचे प्रा. एस. एम. साळुंखे आणि सर्व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
फलटण : हुरडा पार्टीप्रसंगी संजीवराजे नाईक- निंबाळकर, अनिकेतराजे नाईक- निंबाळकर, शरदराव रणवरे यांच्यासह प्राध्यापक, विद्यार्थी.
