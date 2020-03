आवडत्या क्षेत्रात झोकून काम केल्यास हमखास यश - चिन्मय पंडित

पिंपरी - ‘युवकांनी आवडणाऱ्या क्षेत्रात काम आणि झोकून काम करण्याची वृत्ती या दोन सूत्रांचा अवलंब केला, तर त्यांना हमखास यश मिळू शकते,’’ असा सल्ला केपीआयटीचे सहयोगी उपाध्यक्ष चिन्मय पंडित यांनी शनिवारी (ता. २८) दिला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी- चिंचवड महापालिकेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘फेस्टिव्हल ऑफ फ्युचर’ या उपक्रमाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. आमदार लक्ष्मण जगताप, पिंपरी- चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, महापालिकेचे आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्‍त आयुक्‍त संतोष पाटील, निळकंठ पोमण, प्रशांत पाटील उपस्थित होते. पंडित म्हणाले, ‘‘जगामध्ये बदल होत असल्यामुळे अनेक नवीन क्षेत्रांत करिअरच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. स्टार्टअप उपक्रमामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, त्यामुळे तरुणांनी त्याचा फायदा घ्यावा.’’ देशामध्ये उद्योगांमुळे रोजगार उपलब्ध झाला असला तरी उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत, त्यामुळे उद्योग पहिल्या स्थानावर आणि शेतीचा क्रम अखेरच्या स्थानावर गेला आहे. भारत हा प्रयोगशील देश म्हणून ओळखला जातो, त्यामुळे आगामी काळात शेतीच्या क्षेत्रात अनोखे प्रयोग करून त्याला पहिल्या स्थानावर कसे नेता येईल, यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे मत जगताप यांनी व्यक्‍त केले. या वेळी हॅकेथॉन आणि पीचफेस्ट अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धेतील विजेत्यांचा गौरव करण्यात आला. हॅकेथॉनमध्ये ६०० जणांनी, तर स्टार्टअप पीचफेस्टमध्ये १०० जणांनी सहभाग घेतल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले.

Web Title: If you work in the field of interest always succeed chinmay pandit