विधानसभा 2019

मावळ - ""मावळ तालुक्‍याचा मोठ्या प्रमाणात विकास होणार आहे. सरकारच्या विविध योजना या मंत्रिपद मिळाल्याने तालुक्‍यात आणता येणार आहे. आमदार असताना मर्यादा असतात. परंतु मंत्रिपद आल्यावर विकासाला गती मिळणार आहे,'' असा विश्‍वास महायुतीचे प्रचारप्रमुख आणि भाजप नेते रवींद्र भेगडे यांनी व्यक्त केला. महायुतीचे उमेदवार राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्या प्रचार दौऱ्यात ते बोलत होते. आंदर मावळमध्ये सुरू असलेल्या प्रचारामध्ये प्रत्येक गावातील नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले. रवींद्र भेगडे म्हणाले, ""तालुक्‍याने आजपर्यंत अनेक आमदार निवडून दिले. पण या वेळी पहिल्यांदाच इतिहास होणार आहे. कारण मावळची जनता या वेळी मंत्री निवडून देणार आहे. आतापर्यंत तालुक्‍यातील रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा या समस्या फक्त युतीच्याच काळात संपल्या आहेत. येथून पुढील काळात पर्यटन, शेती, दुग्धव्यवसाय, स्वयंरोजगार यातून महिला व तरुणांना रोजगार दिला जाईल. मंत्रिपद मिळाल्याने तालुक्‍याची प्रतिमा राज्यात उंचावली आहे.'' गावातील शाळकरी मुले दत्तक

राज्यमंत्री भेगडे आणि पक्षातील काही सदस्यांनी मावळमधील माळेगाव खुर्द येथे आंदर मावळ शिक्षण संस्था स्थापन केली. त्याअंतर्गत दुर्गम भागातील शाळकरी मुले दत्तक घेतली आहे. ज्यांचा शिक्षणाचा, खाण्यापिण्याचा व इतर सर्व खर्च राज्यमंत्री स्वतः पाहतात. गेल्या दीड वर्षांपासून संस्था स्वखर्चाने चालवितात. त्या मुलांनी बाळा भेगडे यांचे उत्साहात स्वागत केले.

पिंपरी येथील शंकर पिंपरकर म्हणाले, ""आमदार बाळा भेगडे यांनी रस्त्यासाठी आणि पाण्यासाठी भरघोस मदत करून आमच्या गावाला प्रगतीच्या दिशेने नेण्याचे काम केले आहे.'' तर माळेगाव खुर्द येथील ग्रामपंचायत सदस्य शंकर बोऱ्हाडे म्हणाले, ""आमचे गाव दत्तक घेतल्यापासून गावात रस्ते, पाणी आणि स्मशानभूमी याबाबत खूप प्रगती झालेली आहे.'' रस्त्यांची, दिव्यांची व्यवस्था, सभामंडपाचे काम काही प्रमाणात मार्गी लागले असून उर्वरित काम मार्गी लागणार आहे, असे कुणेवाडीतील सुदाम सुपे म्हणाले. सभामंडपाचे काम, स्मशानभूमी, कामगार योजनेचा आतापर्यंत 70 नागरिकांना लाभ मिळाला आहे. 20 जणांना घरकुल मंजूर, 80 महिलांना विमा, पाणी सुविधा उपलब्ध करून दिली.

- पंढरीनाथ वायकर, किवळे

