पर्युषण पर्वाची महत्ता : अर्हम विज्जा प्रणेता प. पु. श्री. प्रवीण ऋषि जी म. सा.

भारतीय संस्कृतीत दोन सण असतात एक लौकिक आणि एक लोकोत्तर आणि ह्या लोकोत्तर पर्वात पर्युषण येतात ।लौकिक सणांमध्ये खाणे पिणे मजा करणे असे भौतिक वातावरण असते पण लोकोत्तर पर्वातील या सणांमध्ये आंतरिक आनंदाची ,अंतरंगातील परमात्म्याची, परमानंदाची चव घेतली जाते। आणि तो मार्ग या दिवसात लवकरच गवसतो कारण संपूर्ण विश्वातील साधक या दिवसात ऑनलाईन असतात त्यामुळे लगेच आपली लिंक जोडली जाऊ शकते। परंतु या पर्वाची तयारी करताना सर्वप्रथम आपली नाती उसवली आहेत का? मन फाटलेल आहे का? हृदयात काटा बोचतो तसं काही बोचत आहे का? येथून सुरुवात करावी लागते। कारण नाती निष्कंटक निस्वार्थ आणि निष्कपट झाली तर धर्म करणं अगदी सहज साध्य होतं।

या पर्वात जी आपण साधना किंवा अनुष्ठान करतो त्याचं लक्ष, ध्येय एकच असतं की आपल्याला स्वतःच्या दिव्य स्वरूपाची शुद्ध स्वरूपाची प्रचिती व्हावी आपण भगवंतास एकरूप व्हावं त्यांच्या भक्तीत भारावून जावं परंतु हे सर्व तेव्हाच शक्य असतं जेव्हा आपलं मन शांत प्रसन्न असेल। आणि ती शांती तो परमानंद ती मजा एक दुसऱ्यांशी सौहार्द भावनेने वागलो तर सहज प्राप्त होईल। पर्युषण पर्व हा आपल्यातच आपल्या प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा आहे। या सणाचं लक्ष आहे की आपली नाती आपला परिवार आपले नातलग वैर विरोध विसरून मैत्रीच्या सागरात एक रूप व्हावी। त्यांचे संबंध कायमस्वरूपी मैत्रीचे व्हावे। घरात या पर्वाची स्थापना करावी ।अशी परंपरा घरात निर्माण व्हावी की ती पिढी दर पिढी चालावी। जिनशासना बरोबर संपूर्ण परिवार जोडावयास हवा। पर्युषण पर्व केवळ खानापूर्ती साठी नव्हे, इच्छापूर्तीसाठी नव्हे तर लक्ष पूर्तीसाठी व्हावे तरच पर्यूषणाची खरी सांगता होईल। या समयी केलेली साधना आराधना लवकर सिद्धी प्राप्त करते। परंतु या वेळेची दोन विशेषता आहे।

1 वेळ कधी थांबत नाही 2 वेळ परत येत नाही ।म्हणून जागृत व्हावे ,सादर व्हावे हे जीवनाचे प्रश्न सोडवावे। why , when , where? इतके दिवस इतके वर्ष ऐकत असूनही ही का जागृत झालो नाही? मी केव्हा जागृत होईल? जर मी इथे जागा झालो नाही तर कुठे जागा होणार? कधी जागणार? हे जिवंत प्रश्न स्वतःला विचारून याचे उत्तर प्राप्त करण्याचे हे दिवस आहेत। पर्युषण पर्व मुक्त होण्याचा सण आहे। तर बाकी सर्वच सण युक्त, संयुक्त, आसक्त होण्याचे आहेत। परंतु, हा पर्व हा सण सर्व काट्यांपासून, कचऱ्यापासून, वैरा पासून, विरोधातून, शत्रुत्वातुन मुक्त होण्याचा आणि त्या अनंत खुल्या आसमंताची, आत्मआनंदाचची अनुभूती घेण्याचा महापर्व आहे ।